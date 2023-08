Peter Dinklage le pone los cuernos a Anne Hathaway con Marisa Tomei antes de convertirse en El Vengador Tóxico: tráiler de 'She Came to Me'

Nunca pensé que vería a Peter Dinklage, quien en breve se transformará en El Vengador Tóxico en la nueva versión del clásico de la Troma, y Anne Hathaway dando vida a una pareja en una película, pero aún menos que él le pondría los cuernos a ella con Marisa Tomei. Pues bien, todo eso lo tenemos ya en el tráiler de 'She Came to Me' que encontraréis en este artículo.

Buscando la inspiración

Estrenada mundialmente en el pasado Festival de Berlín, 'She Came to Me' cuenta la historia de un compositor de ópera (Dinklage) que sufre un enorme bloqueo creativo poco antes de tener que entregar su nueva obra. Su esposa (Hathaway), que también está sufriendo su propia crisis, le invita a buscar la inspiración en el exterior, encontrándola en la capitana de un remolcador (Tomei).

Escrita y dirigida por Rebecca Miller ('El plan de Maggie'), 'She Came to Me' es una comedia romántica que tiene su génesis en el hijo más joven de Miller. Al querer convertirse en compositor, eso llevó a que Miller descubrirse la ópera y en cierto punto "me empecé a preguntar cómo sería ser compositor de óperas nuevas".

'She Came to Me' se estrena en los cines de Estados Unidos este próximo 29 de septiembre, desconociéndose por el momento cuándo podremos verla en España. De hecho, ni siquiera hay garantías que vayamos a poder verla en las salas de nuestro país.

