"Piltover fue una lección": La inesperada secuela de 'Arcane' presenta su impresionante tráiler y su inminente fecha de estreno. Eso sí, no esperes verla en Netflix

Desde Netflix habían dejado muy claro que la excelente temporada 2 de 'Arcane' iba a ser la última de la mejor serie de ciencia ficción de la plataforma. Sin embargo, formaba parte de un universo mucho más grande y ahora Riot Games acaba de confirmarlo de forma definitiva con el lanzamiento de la cinemática 'Welcome to Noxus'.

'Welcome to Noxus' funciona a modo de presentación de la próxima temporada de 'League of Legends', cuyo lanzamiento está previsto para este jueves 9 de enero a las 21 horas en España. En el mismo podemos ver a Mel Medarda, uno de los personajes principales de 'Arcane', pero es que hay más detalles que dejan claro que la serie de Netflix forma parte del canon de este famoso videojuego.

Estrechando lazos entre serie y videojuego

El más llamativo es que al final del vídeo podemos ver a LeBlanc charlando Vladimir y diciendo que 'Piltover fue una lección', dejando así claro que esta nueva temporada de 'League of Legends' es también una secuela de la aclamada serie de Netflix. Pronto sabremos más sobre hasta qué punto los eventos sucedidos allí tendrán mucha repercusión en la serie.

Por último, no parece para nada casualidad que Riot Games haya vuelto a aliarse con Fortiche para la creación de 'Welcome to Noxus', ya que es el estudio de animación francés que deslumbró al mundo con su trabajo en 'Arcane'. Otra buena forma de estrechar los lazos entre la serie y el videojuego.

Está por ver que esto cierre o no la puerta de forma definitiva a que se haga otra serie que conecte con 'Arcane', pero al menos está claro que en Riot Games no querían que la serie quedase rápidamente en el olvido. No se lo merecía.

En Espinof | Las 27 mejores series de la historia de Netflix

En Espinof | Las 23 mejores series de Netflix en 2024