Pixar lanza un nuevo teaser de 'Toy Story 4' y muestra a dos nuevos personajes... muy irrespetuosos

Sólo un día después de lanzar el primer adelanto, Pixar ha presentado el segundo teaser tráiler de 'Toy Story 4' centrado en dos nuevos personajes que compartirán aventuras con Woody y Buzz Lightyear. Si en el anterior vídeo nos presentaron a "Forky", ahora es turno de conocer a "Ducky" ("Patito") y "Bunny" ("Conejito").

Los peluches, que a pesar de ser fans de la saga se ríen de la famosa frase de Buzz, tienen las voces de Keegan-Michael Key y Jordan Peele, conocidos por su faceta cómica gracias a su serie de sketches 'Key and Peele' o películas como 'Keanu'. Hace poco vimos a Key en 'Predator' y Peele es ahora un respetado cineasta desde que ganó un Óscar por el guion de 'Déjame salir' ('Get Out'), que también dirigió.

Jordan Peele y Keegan-Michael Key

Tom Hanks, Tim Allen y Joan Cusack vuelven a poner voz a Woddy, Buzz y Jessie en su versión original; las novedades del reparto son Tony Hale como Forky, Jordan Peele como Bunny y Keegan-Michael Key como Ducky. Dirigida por Josh Cooley, 'Toy Story 4' se estrenará en cines el 21 de junio de 2019.

Pixar y Disney también han revelado nuevos carteles y han ampliado la sinopsis oficial de 'Toy Story 4' para incluir a los nuevos "juguetes". A falta de más personajes, de momento queda así:

Nuestro sheriff favorito, Woody, junto con sus mejores amigos Buzz Lightyear y Jessie, cuidan felizmente a Bonnie hasta que un nuevo juguete llamado "Forky" llega a la habitación. Sporky, un tenedor-cuchara convertido en manualidad, no se considera un juguete. Él preferiría no participar en esta gran aventura si le dejaran...

Ducky y Bunny son dos premios de feria que están deseando que alguien se haga con ellos. Cuando interrumpen sus planes, se ven envueltos en una aventura inesperada con un grupo de juguetes que no saben lo que es sentirse como un premio de feria.

Vídeo en versión original con subtítulos: