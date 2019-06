Precioso tráiler de 'Weathering With You', la nueva película de Makoto Shinkai tras arrasar con 'Your Name'

Seguimos con esperados estrenos de animación. Tras echar un vistazo a 'Onward', lo próximo de Pixar, aquí tenemos el tráiler de 'Weathering With You' ('Tenki no ko'), la esperada nueva película de Makoto Shinkai. El responsable de 'Your Name', el anime más taquillero de la historia (y con remake en marcha), vuelve tres años después con otro atractivo romance juvenil de corte fantástico.

Enamorado de una chica que puede controlar el tiempo

La historia de su nuevo film tiene lugar en verano, estación que tenemos asociada al amor debido al cine y la televisión. En su primer año de instituto, Hokoda huye de su remota isla natal a Tokio, y rápidamente se ve empujado a sus límites financieros y personales. El clima es inusualmente sombrío y lluvioso, como parece ser el futuro de Hokoda...

Vive sus días en soledad, pero finalmente encuentra trabajo como escritor para una misteriosa revista de ocultismo. Todo cambia el día que conoce a Hina, una chica brillante y tenaz que posee una maravillosa habilidad: el poder de detener la lluvia y despejar el cielo.

Aunque el argumento puede resultar poco interesante, creo que el tráiler tiene escenas muy potentes que llaman la atención y que pueden resultar espectaculares en la gran pantalla. Habrá que ver en qué consiste ese giro violento o trágico que parece ser el gran obstáculo para los dos enamorados... 'Weathering With You' llegará a la cartelera japonesa el próximo 19 de julio; de momento no hay fecha de estreno en España.

Tanto la dirección como el guion corren a cargo de Makoto Shinkai; otros nombres del equipo son los de Masayoshi Tanaka como diseñador de personajes, Atsushi Tamura como director de animación e Hiroshi Takiguchi como director de arte. El vídeo incluye un adelanto de la aportación musical de Radwimps, banda que también compuso varios temas de 'Your Name'.