Primer tráiler de 'Mirai': la nueva fantasía animada del director de 'El niño y la bestia'

Mamoru Hosoda se ha ido ganando con el paso de los años la fama de ser uno de los mejores directores asiáticos de cine de animación. En su haber destacan títulos como 'La chica que saltaba a través del tiempo' ('Toki o Kakeru Shôjo'), 'Los niños lobo' ('Ookami Kodomo no Ame to Yuki') o 'El niño y la bestia' ('Bakemono no Ko') y ahora la noticia está en la aparición del primer tráiler de 'Mirai' ('Mirai no Mirai'), su siguiente película.

'Mirai' se centra en Kun, un niño de cuatro años al que hasta ahora le habían permitido hacer todo lo que quería. El nacimiento de su hermana Mirai provoca que sus padres dejen de prestarle atención, pero lo realmente raro para Kun es que empiezan a suceder cosas que nunca había vivido antes. La más grave es que la versión adolescente de su hermana viaja atrás en el tiempo para vivir una increíble aventura junto a él.

Tal y como viene sucediendo desde 'Los niños lobo', el propio Hosoda se ha encargado de escribir un guion en el que volver a hacer gala de su desbordante imaginación. Una pena que el adelanto apenas sea más que una introducción de la historia y que sea tan breve, pero bueno, siempre será mejor eso a que nos cuenten más de la cuenta, una práctica cada vez más extendida en el mundo de los trailers.

Está claro que veremos más avances antes de su estreno, y la buena noticia es que parece que no tendremos que esperar tanto respecto a su lanzamiento en Japón el próximo 20 de julio. El motivo es que A Contracorriente Films ya ha confirmado que la traerá a España en 2018. Esperemos que eso no acabe queriendo decir diciembre, pero tampoco sería raro, que las películas de Hosoda son ya habituales en el Festival de Sitges.