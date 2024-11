Pulveriza a 'Fallout'. Aquí está el nuevo tráiler de la serie de Prime Video que convierte a Keanu Reeves y Arnold Schwarzenegger en héroes de videojuegos

Sin ser yo un apasionado de los videojuegos (soy bastante casual, la verdad) he de reconocer que tengo unas ganas tremendas de que aterrice el próximo mes de diciembre 'Secret Level'. La antología animada para adultos de Prime Video nos sumerge en estos grandes mundos lúdicos como vemos en este nuevo y estupendo tráiler.

Creada por Tim Miller, la mente detrás de la aclamada 'Love, Death + Robots', la serie se estrena el 10 de diciembre y e irá lanzando sus episodios de forma continua hasta el 17 de diciembre. Y tiene tan buena pinta que puede que destrone a 'Fallout' como adaptación juguera del año.

De Unreal a Mega Man

Estos episodios propondrán pequeñas historias ambientadas en diferentes mundos de superhéroes. Concretamente, de 'Amored Core', 'Concord', 'Crossfire', 'Dungeons & Dragons', 'Exodus', 'Honor of Kings', 'Mega Man', 'New World: Aeternum', 'PAC-MAN', PlayStation Studios (en general), 'Sifu', 'Spelunky', 'The Outer Worlds', 'Unreal Tournament' y 'Warhammer 40,000'.

De momento no hay información especifica sobre los episodios, pero sí el enorme reparto que tendremos dando vida a los diversos héroes de la serie. Tenemos a Arnold Schwarzenegger, Kevin Hart, Keanu Reeves, Temuera Morrison, Ariana Greenblatt, Heaven Hart, Emily Swallow, Gabriel Luna, Ricky Whittle, Patrick Schwarzenegger, Merle Dandridge, Claudia Doumit, Adewale Akinnuoye-Agbaje, Clive Standen, Laura Bailey y Michael Beach.

