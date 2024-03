Aquella vez en la que Akira Toriyama apareció en mi videojuego favorito con uno de los cameos más tiernos que nos dejó el creador de 'Dragon Ball'

Con la noticia del fallecimiento de Akira Toriyama, nos hemos quedado un poco huérfanos. Porque el padre de 'Dragon Ball' no solo nos dejó a Goku y compañía, también trabajó en otro buen puñado de mangas como 'Dr. Slump' o 'Sand Land' e incluso estuvo muy metido en el mundo de los videojuegos como diseñador de personajes.

A Toriyama le debemos el aspecto de los personajes en las sagas de 'Dragon Quest' y 'Blue Dragon', entre otros. Aunque yo sin duda me quedo con el que es mi videojuego favorito de todos los tiempos (y del que todavía sigo esperando un anime y un remake): 'Chrono Trigger'. Y no solo porque es un pepino de juego, es que también me dio la oportunidad de "conocer" al mismísimo Toriyama.

Los genios tras la cortina

'Chrono Trigger' es una leyenda dentro del mundo de los RPG japoneses, aunque en España tardó lo suyo en llegar. Es una aventura divertidísima, centrada en un grupo con personajes de diferentes eras que deben trabajar juntos para evitar el fin del mundo. Y así nos juntamos con un robot del futuro, un caballero medieval con aspecto de rana, una troglodita, un mago oscurillo y tres chavalitos del presente que hacen lo que pueden para solucionar el berenjenal en el que se han metido.

Akira Toriyama trabajó como diseñador de personajes y nos dejó unos diseños realmente icónicos (y con un tufillo encantador al 'Dragon Ball' de los años 90). Pero uno de los aspectos más interesantes del juego es que cuenta con 14 finales diferentes, que se pueden desbloquear dependiendo de en qué momento nos enfrentemos a la batalla final y en qué condiciones.

Uno de los finales más divertidos y curiosos es precisamente el que te permite conocer a los mismísimos creadores del juego. Es el más difícil de desbloquear y se conoce como final "The Dream Team", porque en él nos encontramos con el equipo de ensueño que ayudó a crear 'Chrono Trigger', incluyendo a Hironobu Sakaguchi, Yuuji Horii y el compositor Nobuo Uematsu, entre otros.

En una de las salas llena de diseñadores, directores y artistas que podemos visitar está también Toriyama, que además dejó un mensaje tiernísimo para sus dos hijos. Porque que tu padre trabaje en un videojuego así de chulo, honestamente, mola un puñao.

"¡Eh, Sasuke, Kikka! ¡Papá está trabajando en juegos como este! ¿Estáis mirando? ¿A que es genial?", dice el muñequito de Toriyama cuando hablas con él.

Muchos los creadores del juego tienen un aspecto bastante similar a cómo eran en la vida real. Y de hecho Toriyama aparece con su aspecto real (aunque tapándose con una mascarilla para "proteger" su identidad) en lugar del avatar del robot con el que solía firmar y hacer cameos en sus obras..

Este final es uno de los momentos más tiernos y más gratificantes del juego (porque mira que es duro de conseguir, eh), porque además te permite "hablar" con el tremendo equipazo que hizo posible 'Chrono Trigger' en su momento. E incluso estar en la misma sala con Akira Toriyama, aunque solo sea durante un ratito.

