La secuela de 'Godzilla vs. Kong' ya tiene un siniestro primer tráiler para revelar el título y la fecha de estreno de lo nuevo del monsterverse

Warner Bros. Pictures y Legendary Pictures han anunciado el título oficial de la última entrega de la serie de películas Monsterverse, 'Godzilla x Kong: The New Empire', la secuela de la exitosa 'Godzilla vs Kong'. También han presentado un misterioso teaser que revela un video que presagia lo que les espera a los dos titanes legendarios y la fecha de estreno en cines e IMAX el 15 de marzo de 2024.

Monstruos de la taquilla

La lucha de Godzilla y Kong fue un verdadero evento de la cultura pop cuando dos titanes cinematográficos se enfrentaron en una espectacular batalla en pantalla grande que destrozó la taquilla mundial. 'Godzilla x Kong: The New Empire' es la quinta película de la serie con los legendarios titanes, que ahora deberán unirse para enfrentar una amenaza del fin del mundo tan aterradora que ninguno podría sobrevivir solo. Para ello vuelve el director de la anterior Adam Wingard y para el guion ha contado con su socio Simon Barrett.

En la sinopsis de la nueva entrega

“Esta última entrada en la franquicia Monsterverse sigue el enfrentamiento explosivo de Godzilla vs. Kong con una aventura cinematográfica completamente nueva, que enfrenta al todopoderoso Kong y al temible Godzilla contra una colosal amenaza no descubierta escondida dentro de nuestro mundo, desafiando su propia existencia, y nuestra propia. La nueva y épica película profundizará en las historias de estos titanes, sus orígenes y los misterios de Skull Island y más allá, mientras descubre la batalla mítica que ayudó a forjar a estos seres extraordinarios y los unió a la humanidad para siempre”.

De nuevo hay un elenco que regresa, que incluye a Rebecca Hall como la Dra. Ilene Andrews, Brian Tyree Henry como Bernie Hayes y Kaylee Hottle como Jia. Dan Stevens, Fala Chen y Rachel House también se unen al reparto. 'Godzilla x Kong: The New Empire' transportará al público a las profundidades inexploradas de un mundo nuevo de monstruos nuevos y espectaculares, aventureros heroicos y escenarios impresionantes en una escala nunca antes vista. El Monsterverse ha acumulado cerca de 2 mil millones de dólares en la taquilla mundial.

