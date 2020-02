'Stranger Things 4': Netflix lanza el primer tráiler y revela que Hopper sigue vivo

He de admitir que no me esperaba tener ya las primeras imágenes de la temporada 4 de 'Stranger Things', más que nada porque la producción ha debido comenzar hace unos días, pero Netflix acaba de lanzar el primer teaser tráiler de los nuevos episodios de su gran fenómeno.

Y en este pequeño adelanto nos trasladamos a un ferrocarril en Rusia, donde nos encontramos con la gran sorpresa del regreso de Hopper (David Harbour), siendo uno de los que están trabajando arduamente para quitar la nieve de las vías.

Según la breve sinopsis que nos ha facilitado Netflix, Hopper se encuentra arrestado en Kamchatka, enfrentándose a los peligros de este mundo. Eso sí, Rusia no será el único escenario de la estos nuevos episodios de 'Stranger Things', sino que un nuevo peligro emergerá en Estados Unidos.

Eso sí, todavía no hay fecha para el estreno de 'Stranger Things 4', que promete ser la más aterradora hasta el momento. Teniendo en cuenta que acaba de comenzar el rodaje, me imagino que hasta segundo semestre del año no podremos ver estos nuevos episodios. Habrá que ver qué nos tiene preparado los Duffer.