'Stranger Things 4': la producción de la cuarta temporada está a punto de empezar, según el actor Charles Murphy

Los rumores apuntan al 10 de enero, y es solo cuestión de tiempo antes de que comience la fotografía principal para la cuarta temporada de 'Stranger Things' y, según comicbook.com, la producción inicial tendrá lugar en el extranjero. De acuerdo con Charles Charles Murphy (a través de su blog Murphy's Multiverse), la cuarta comenzará a filmarse en el mismo set de prisión lituano utilizado en 'Chernobyl' de HBO.

Primero Lituania, después Atlanta

Según Murphy, actualmente no hay una fecha de inicio confirmada para el rodaje, pero señala que la filmación lituana tendrá lugar primero antes de que todo se traslade a Atlanta, donde también tuvo lugar la producción durante las primeras tres temporadas. Según los momentos finales de 'Stranger Things 3', parece que la secuencia de prisión vista brevemente será una gran parte de la historia en la próxima temporada. Aunque no sabemos quién es exactamente el estadounidense retenido en las instalaciones rusas, una teoría es que el jefe Jim Hopper (David Harbour) fue teletransportado allí de alguna forma.

Cuando se le preguntó acerca de un regreso el diciembre pasado, el propio Harbour se mostró cauteloso sobre el tema, sin revelar si volvería con seguridad:

"Creo que Hopper, desde el principio he dicho esto, es muy amable de cierta manera, pero también es un tipo rudo. Ciertamente, al comienzo de la Temporada 1, es un poco oscuro, está bebiendo y está tratando de suicidarse, y se odia a sí mismo por lo que le sucedió a su hija. Siento que, en cierto sentido, ese personaje necesitaba morir. Necesitaba hacer algún sacrificio para compensar la forma en que ha estado viviendo durante los últimos 10 años, los resentimientos que ha tenido. Así que necesitaba morir ".

“Ahora, si hay o no este segundo acto, si hay o no algún tipo de resurrección, si podemos verlo o no de cierta manera, sería realmente interesante para mí. Me encantaría. ¿Alguien ha visto 'El señor de los anillos'? Gandalf el Gris lucha contra el Balrog, desciende a la oscuridad, lucha contra él para siempre, y todos piensan que está muerto. Y luego reaparece como Gandalf el Blanco, con una especie de nueva fuerza y ​​un nuevo poder. Ese sería un arco interesante para él".

No hay fecha de lanzamiento establecida para 'Stranger Things 4', aunque se sospecha que coincidiría con las vacaciones navideñas. Cada temporada del show se ha establecido alrededor de un período de fiestas, y los personajes mencionan al final de la anterior que se pondrán al día en Navidad. Es posible que no de tiempo a tener la temporada 4 lista para esas fechas, pero dado el periodo de rodaje no sería extraño.