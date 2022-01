'The Boys': Amazon lanza el teaser tráiler y la fecha de estreno de la temporada 3 de su estupenda serie de superhéroes

Amazon se ha hecho de rogar, pero la plataforma al fin ha anunciado la fecha de estreno de la tercera temporada de 'The Boys'. Será el próximo 3 de junio cuando esta estupenda serie de superhéroes regrese con nuevos episodios. La noticia viene acompañada de un primer tráiler centrado en el Patriota.

Además, la plataforma también ha concretado que va a mantener la estrategia de lanzamiento de la segunda temporada, es decir, el 3 de junio se estrenarán los tres primeros episodios y luego se podrá ver uno nuevo cada semana hasta el 8 de julio, fecha elegida para estrenar su "épico final".

Como ya habéis podido ver, este primer adelanto de la tercera temporada no muestra gran cosa, pero sí que deja claro que el personaje interpretado por Antony Starr es una olla a punto de explotar. Ya veremos las consecuencias que acaba teniendo.

Creada por Eric Kripke a partir de los cómic homónimo de Garth Ennis y Darick Robertson, 'The Boys' presenta un mundo en el que los superhéroes se han corrompido y un grupo de vigilantes tiene que hacer todo lo posible por frenarles. Obviamente, no será tarea sencilla...

Por cierto, la tercera temporada no será lo único de 'The Boys' que veamos en 2022, pues este año también se lanzará la antología animada 'The Boys: Diabolical'.