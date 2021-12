'The Boys': la estupenda serie de superhéroes de Amazon tendrá un spin-off con 'Animatrix' como referente

'The Boys' es una de las series más populares de Amazon, por lo cual es lógico que la compañía esté muy interesada en ampliar su universo en la medida de lo posible. Ya sabíamos que habían puesto en marcha un spin-off sobre la universidad para jóvenes superhéroes y ahora se ha confirmado una antología animada que seguirá el modelo de 'Animatrix'.

Sin reglas

El anuncio ha venido acompañado de un vídeo liderado por Karl Urban, actor que da vida a Billy Butcher en la adaptación televisiva del cómic de Garth Ennis y Darick Robertson, para presentar 'The Boys: Diabolical', dando además a conocer los famosos creadores de las historias que contarán sus ocho episodios.

Detrás de los argumentos de 'The Boys: Diabolical' estarán Awkwafina, Garth Ennis, Eliot Glazer y Ilana Glazer, Evan Goldberg y Seth Rogen, Simon Racioppa, Justin Roiland y Ben Bayouth, Andy Samberg y Aisha Tyler. Una combinación de talento de lo más singular que además crearon a su antojo, ya que Eric Kripke, showrunner de 'The Boys', ha dejado claro que "no hubo reglas".

Goldberg y Rogen, productores ejecutivos de 'The Boys', han comentado lo siguiente sobre qué les motivo para sacar adelante 'Diabolical': "Desde que vimos 'Animatrix', una colección de cortos situada en el universo de 'Matrix', quisimos copiarlo. Hoy ese sueño se ha hecho realidad".

El estreno de 'The Boys: Diabolical' tendrá lugar en 2022, pero Amazon no ha concretado si nos llegará antes o después que la muy esperada tercera temporada de 'The Boys'...