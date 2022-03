'Top Gun: Maverick': el nuevo tráiler de la secuela protagonizada por Tom Cruise nos promete que esta vez sí se va a estrenar (tras pasearse por Cannes)

Desde el 12 de junio de 2019 hasta hoy han pasado muchísimas cosas. Pero una de las que deberían haber ocurrido y aún estamos esperando es el estreno de 'Top Gun: Maverick', la secuela protagonizada por Tom Cruise 35 años después y que ahora, con su nuevo tráiler, promete que, esta vez sí, se proyectará en cines poco después de su (sorprendente) paso por el festival de Cannes.

La necesidad de la velocidad

'Top Gun' es una de las películas más definitorias de los años 80, una sucesión de imágenes de aviones, hora mágica y testosterona dirigida por Tony Scott y protagonizada por Tom Cruise antes de que se dedicara a jugarse la vida en cada rodaje. Ahora, los tiempos han cambiado, y si la última gran superestrella no hace acrobacias él mismo, sabe que el público va a salir decepcionado.

Por eso, para 'Top Gun: Maverick', el actor pilota su propio caza, desechando el CGI para mostrar la distorsión real en su cara. Junto a él, vuelve Val Kilmer (tras la insistencia de Cruise) y se unen al reparto Jennifer Connelly, Jon Hamm, Miles Teller y Ed Harris. Quien no aparecerá por la película es Kelly McGillis, el interés amoroso de la primera parte, que ni siquiera recibió una llamada de teléfono para repetir el personaje.

Esta secuela está dirigida por Joseph Kosinski, que ya conoce a Cruise de su trabajo en 'Oblivion', y cuenta en el guion y la producción ejecutiva con el toque de Christopher McQuarrie, el compañero de tropelías de Tom durante los últimos años. Además, por si la película no estuviera yendo suficientemente a toda velocidad, se dice que Lady Gaga ha escrito e interpretado el tema principal, aunque no suena en este tráiler. ¿Sustituirá en nuestras cabezas a aquel 'Take my breath away'? Solo quedan meses para averiguarlo mientras esperamos pacientemente al estreno de las dos últimas partes de 'Misión imposible'.