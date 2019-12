El tráiler de 'En un barrio de Nueva York' presenta la adaptación al cine del primer musical creado por Lin-Manuel Miranda

Lin-Manuel Miranda se convirtió en una celebridad mundial gracias a 'Hamilton', una maravilloso musical teatral en el que llevaba a otro nivel el talento que ya había mostrado en otras obras como 'In the Heights'. Precisamente esta última da ahora el salto a la gran pantalla bajo el título español de 'En un barrio de Nueva York' y Warner al fin ha presentado el tráiler de la misma.

La historia de 'En un barrio de Nueva York' gira alrededor del dueño de una bodega que no termina de tener claro si es mejor cerrar el negocio y retirarse a vivir en la República Dominicana o no tras heredar una gran suma de dinero por el fallecimiento de su abuela. 14 años han tenido que pasar desde el estreno del original teatral, el primer musical firmado por Miranda, para que finalmente fuese adaptado al cine. Ojalá no pase tanto tiempo con 'Hamilton'.

Tráiler español, reparto y fecha de estreno

El propio Lin-Manuel Miranda se ha reservado un papel en la película, pero en esta ocasión no dará vida al protagonista de la función, que tendrá el rostro de Anthony Ramos, quien ya participase en algunas representaciones de la obra teatral. Junto a ellos veremos a Leslie Grace, Corey Hawkins, Melissa Barrera, Jimmy Smits, Olga Merediz, Gregory Diaz, Daphne Rubin-Vega, Stephanie Beatriz, Noah Catala, Dascha Polanco o el cantante Marc Anthony.

Marc Klein, guionista de títulos tan diversos como 'Serendeipity' o 'Blancanieves (Mirror Mirror)', ha sido el encargado de adaptar a la gran pantalla la obra de teatro, mientras que las ha puesto en imágenes un John M. Chu recién salido del enorme éxito de 'Crazy Rich Asians' -antes de eso también se había ocupado de 'G.I. Joe 2: La venganza'-.

Warner ha fijado el estreno en España de 'En un barrio de Nueva York' para el 31 de julio de 2020. A los cines de Estados Unidos llegará algo antes, el 26 de junio.