Tráiler de ‘Batwoman’: la nueva superheroína del Arrowverso toma el testigo a Batman como vigilante de Gotham

Ya está aquí la nueva superheroína del Arrowverso. Tras ser presentado en el último crossover de este universo, la 'Batwoman' interpretada por Ruby Rose se prepara para estrenar su propia serie y The CW ya ha empezado a poner todas las cartas encima de la mesa mostrando el extenso tráiler de la serie.

Rose da vida a Kate Kane, prima de Batman que pasará a ocupar su lugar en la ciudad tras su ausencia. Eso sí, el propio tráiler nos deja claro que no le motiva mucho la idea de entrada, aunque no tendríamos serie si no cambiase de idea al respecto...

Creada por Caroline Dries y Greg Berlanti, 'Batwoman' cuenta con un reparto en el que también veremos a Meagan Tandy, Camrus Johnson, Nicole Kang, Rachel Skarsten, Dougray Scott y Elizabeth Anweis. Estaba previsto que David Nutter, uno de los directores más habituales de 'Juego de Tronos', dirigiese el piloto, pero finalmente abandonó esa tarea en el último momento.

The CW todavía no ha anunciado cuándo se estrenará exactamente la serie, pero sí han concretado en su Upfront que se emitirá los domingos de la temporada 2019/2020 junto a 'Supergirl'. Tiene sentido unirlas, ya que seguro que acaban compartiendo a la mayoría de sus respectivos espectadores.