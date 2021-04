Tráiler de 'Chadwick Boseman: Portrait of an Artist': Netflix homenajea al actor nominado al Óscar con un documental cargado de estrellas y disponible sólo durante 30 días

Cuando aún no se ha cumplido un año desde que Chadwick Boseman falleciese a los 43 años de edad a causa de una larga batalla con el cáncer, Netflix ha decidido dar a la encarnación del icónico Black Panther un homenaje a la altura de su carrera. Será un documental titulado 'Chadwick Boseman: Portrait of an Artist' que promete una "mirada íntima" a la vida y carrera del actor, y que estará disponible durante 30 días a partir de este fin de semana.

Una mirada íntima

El especial contará con los testimonios de varios colaboradores y amigos del intérprete; desde compañeros de reparto en 'La madre del blues' como Viola Davis o Glyn Turman a directores como George C. Wolfe o Spike Lee —con quien trabajó en 'Da 5 Bloods: Hermanos de sangre'—, pasando por el coreógrafo Aakomon "AJ" Jones o e compositor Branford Marsalis, entre otros.

Así reza la sinopsis del documental centrado en Boseman, que opta este año a hacerse con el Óscar póstumo al mejor actor protagonista por su trabajo en la mencionada 'La madre del blues':

"'Chadwick Boseman: Portrait of an Artist' es una mirada íntima al incomparable arte del actor nominado al Oscar, y al proceso interpretativo que inspiró sus transformadores actuaciones. Viola Davis, Denzel Washington, Spike Lee, George C. Wolfe, Branford Marsalis, Phylicia Rashad y más nos llevarán detrás de las cámaras para explorar el extraordinario compromiso de Boseman con su oficio".

'Chadwick Boseman: Portrait of an Artist' se estrenará en Netflix el próximo sábado 17 de abril y estará disponible de forma limitada durante un mes. Podéis echar un vistazo a su tráiler sobre estas líneas.