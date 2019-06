Tráiler de 'Cristal Oscuro: La era de la resistencia': el mundo fantástico de Jim Henson llega a Netflix en una prometedora serie

Netflix tiene por delante la dura batalla de competir contra Disney+ pero da la sensación de que mientras pueda contar con propuestas tan prometedoras como 'Cristal Oscuro: La era de la resistencia' ('The Dark Crystal: Age of Resistance'), no le faltarán suscriptores. Aquí tenemos ya el primer y efectivo tráiler de esta serie que funciona como precuela de la película de culto de 1982.

Jim Henson y Frank Oz fueron los responsables del clásico de fantasía mientras que Louis Leterrier ('El increíble Hulk', 'Ahora me ves...') se ha ocupado de dirigir la moderna adaptación en diez episodios cuyo estreno está fijado para el 30 de agosto.

Aunque Leterrier no parece el realizador más indicado para orquestar este proyecto, lo cierto es que este largo teaser es prometedor y deja con ganas de ver más. El realizador ha declarado que el objetivo del proyecto era volver a al encanto de las marionetas, a los efectos prácticos de la vieja escuela, limitando el uso de pantallas verdes y creación digital todo lo posible.

Repartazo para la versión original de 'Cristal Oscuro: La era de la resistencia'

Taron Egerton (desde este fin de semana en cartelera con 'Rocketman'), Anya Taylor-Joy ('Glass') y Nathalie Emmanuel ('Juego de Tronos') prestan sus voces a los protagonistas de 'Cristal Oscuro: La era de la resistencia' en la versión original. Ojo con los demás nombres del reparto si estás dudando verla doblada o en inglés: Mark Hamill, Helena Bonham Carter, Alicia Vikander, Mark Strong, Toby Jones, Simon Pegg, Natalie Dormer, Eddie Izzard, Theo James, Keegan-Michael Key, Andy Samberg y Jason Isaacs, entre otros.

La sinopsis oficial nos revela que el mundo de Thra agoniza. El cristal de la verdad está en su corazón, una fuente de poder inédito. Pero está dañado, corrompido por el maléfico Skeksis, y una enfermedad se esparce por la tierra. Cuando tres Gelflings descubren la terrorífica verdad detrás del poder del Skeksis, una aventura comienza mientras los fuegos de la rebelión se prenden y se acerca la épica batalla por el planeta...