Tráiler de la temporada 5 de 'Silicon Valley': ya hay fecha para la llegada de la nueva Internet

Estamos a punto de conocer la nueva Internet. Vale, puede que eso no vaya a suceder en la vida real, pero sí que es el objetivo de los chicos de Pied Piper en la quinta temporada de 'Silicon Valley'. Aún habrá que esperar para poder verla, pero HBO al fin ha lanzado el primer tráiler de la misma para ir abriendo el apetito de lo que nos espera.

A lo largo de las cuatro anteriores temporadas vimos cómo Pied Piper estaba tan pronto en lo más alto como sucedía algo que hundía temporalmente la compañía. En la quinta temporada tocará verlos camino de nuevo a la cima, pero algo me dice que Richard Hendricks (Thomas Middleditch) y sus amigos volverán a hacer algo que no acabe precisamente bien. Y no me refiero a vomitar delante de un montón de gente como podemos ver en el tráiler.

Una de las novedades de esta quinta temporada va a ser curiosamente la ausencia de uno de sus protagonistas, ya que T.J. Miller dejó la serie al final de la cuarta. De esta forma, HBO se librado de tener que lidiar con los problemas por las recientes acusaciones por acoso sexual recibidas por el actor. El resto de protagonistas sí que sigue a bordo, desconociéndose por el momento qué apariciones especiales nos esperan.

La buena noticia está en que esta vez HBO va a estrenar la quinta temporada más temprano de lo habitual. Las cuatro anteriores habían llegado en el mes de abril, pero la quinta se lanzará el próximo 25 de marzo. Bienvenida sea esta decisión, que seguro que no soy el único que echa de menos a la serie creada por Mike Judge, John Altschuler y Dave Krinsky.