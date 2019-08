El tráiler de 'Diecisiete' pone fecha de estreno a la película de Daniel Sánchez Arévalo para Netflix

Netflix al fin ha lanzado el tráiler de 'Diecisiete', la película que Daniel Sánchez Arévalo ha escrito y dirigido para la plataforma. Además, la cinta va a recibir un trato preferencial que la compañía solamente da a un puñado de sus largometrajes, ya que primero llegará a los cines de forma limitada el 4 de octubre y el día 18 de ese mismo mes se pondrá a disposición de todos sus clientes.

'Diecisiete' sigue la historia de Héctor, un adolescente interno en un centro de menores que empieza a participar en una terapia de reinserción con perros. Lo que no esperaba es que fuese a surgir un vínculo tan grande con un animal con una personalidad tan parecida a la suya. Por ello, no solamente no se alegra cuando el perro es adoptado, sino que decide escaparse para dar con él.

Cartel y más detalles

Seis años han pasado ya desde el estreno de 'La gran familia española', último largometraje dirigido en solitario por Sánchez Arévalo hasta la fecha. Demasiado tiempo sin una película del responsable de títulos tan estimables como 'Azuloscurocasinegro' o 'Primos' que en 'Diecisiete' parece volver al enfoque más dramático de sus primeros trabajos.

Además, Sánchez Arévalo ha preferido apostar por rostros poco conocidos para el público con un reparto liderado por Biel Montoro como Héctor y Nacho Sánchez dando vida a su hermano Ismael. En 'Diecisiete' también veremos a Lola Cordón, Kandido Uranga o Itsaso Arana.

La película tendrá su presentación mundial en el próximo Festival de San Sebastián.