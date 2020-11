Tráiler de 'Doctor Who: Revolution of the Daleks': Jack Harkness regresa para salvar las fiestas en el especial de Año Nuevo

Coincidiendo con la semana del aniversario de la saga de ciencia ficción, BBC ha lanzado los primeros adelantos de 'Doctor Who: Revolution of the Daleks', el ya clásico episodio especial navideño (bueno, es de Año Nuevo, pero me entendéis) de la saga de aventuras del espacio-tiempo. Y estos adelantos incluye su póster y, por supuesto, el tráiler.

Así, el día de Año nuevo volverá la "Fam" de la doctora (Jodie Whittaker), que se encuentra encarcelada en una prisión a años luz de distancia de la Tierra. Mal momento para estar encerrada cuando los Daleks parecen volver a campar a sus anchas por Reino Unido con el aparente beneplácito del gobierno británico, por lo menos eso se deduce por el tráiler.

Pero ahí estará el mismísimo Capitán Jack Harkness (John Barrowman), a quien ya vimos durante la temporada 12, para hacer equipo con los companions interpretados por Graham O'Brien, Ryan Sinclair y Yasmin Khan. También regresa Chris Noth como el empresario Jack Robertson (a quien ya vimos durante la temporada 11). Finalmente Harriet Walker y Nathan Stewart-Jarrett completarán el reparto principal.

El guionista Chris Chibnall se pone de nuevo a los mandos del especial en lo que prepara el terreno para la temporada 13, que se estrenará en algún momento de 2021 conformada por ocho episodios. En la dirección se encuentra Lee Haven Jones, quien ya dirigió un par de episodios de la pasada temporada de 'Doctor Who'.