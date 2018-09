Tráiler de 'Élite': la segunda serie española de Netflix va de adolescentes guaperas y da mucha pereza

Como ya es tradición, Netflix espera a que solo quede un mes justo para lanzar el tráiler de su próxima serie. Que podría ser peor, podría esperarse a la semana anterior. Y es que la plataforma acaba de lanzar el primer teaser tráiler de 'Élite', su segunda serie original en España.

'Élite' sigue a un grupo de alumnos del exclusivo colegio Las Encinas, centro en el que acaban de ser admitidos tres jóvenes de clase baja. La llegada de estos provocará ya no un "choque de clases", sino que al poco de llegar se comete un asesinato.

María Pedraza, Miguel Herrán u Jaime Llorente, quienes hemos visto recientemente en 'La casa de papel', protagonizan este drama juvenil creado por Carlos Montero ('Física o química') y Dario Madrona ('Los protegidos'). 'Élite' constará de ocho episodios en su primera temporada y se estrenará el 5 de octubre.

He de reconocer que la pereza me ha invadido en este pequeño tráiler. Que una cosa es no mostrar nada muy importante (aunque sí que dejan ver dinámicas entre personajes) pero otra muy distinta es no interesar en absoluto más allá de "mirad, protagonistas guapos". A ver con qué nos encontramos, pero no tengo mucha confianza en esta serie.