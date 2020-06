Tráiler y fecha de estreno de 'P-Valley': Starzplay nos sumerge en un club de striptease en su nueva serie

El 12 de julio, después de despedir la primera temporada de 'Hightown', Starzplay estrenará 'P-Valley', su nueva serie original. Un drama sureño de una hora de duración por episodio cuyo primer tráiler, generoso en tonos púrpuras, la plataforma ha lanzado.

Basada en la obra 'Pussy Valley', Katory Hall asume labor de creación, showrunner y producción ejecutiva de esta nueva serie que nos adentrará en la vida e historias de trabajadores y clientes de un club de striptease anclado en el fondo del ápero Delta del Misssissipi.

Un lugar en el que se juntan esperanzas y sueños rotos a través de los diversos personajes. En el reparto está Brandee Evans ('The Bobby Brown Story') como Mercedes, Nicco Annan ('This is Us') como el tío Clifford, Shannon Thornton ('Power') como Miss Mississippi; y Elarica Johnson ('Harry Potter y el misterio del príncipe') como Autumn Night, entre otros.

Karena Evans, galardonada directora de vídeos musicales, se encargó de rodar el primer episodio de una serie dirigida exclusivamente por mujeres. Así, en los siguientes capítulos nos encontraremos el trabajo de Kimberly Peirce, Millecent, Shelton, Tamra Davis, Greeta V. Patel, Tasha Smith, Sydney Freeland y Barbara Brown.