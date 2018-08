Tráiler de 'Green Book': Viggo Mortensen y Mahershala Ali se juntan en una de las películas más esperadas de lo que queda de año

Ojo a esto. Universal Pictures ha presentado el primer y estupendo tráiler de 'Green Book', una inesperado drama con toques de humor que cuenta con Viggo Mortensen y Mahershala Ali como estrellas. Sólo por ver a estos dos actorazos juntos por primera vez, ya va a merecer la pena.

Además, sus papeles son llamativos, sobre todo el de Mortensen, que da vida a un tosco y gracioso italoamericano con marcado acento. La película está basada en una historia real; se centra en la amistad que surge entre un sofisticado pianista afroamericano de fama mundial, Don Shirley, y su improvisado chófer, Tony Lip, un tipo duro y corriente que dejó la escuela. Sus destinos se cruzan durante un tour que arranca en Manhattan y les lleva hasta el sur más profundo de Estados Unidos...

Frente al racismo y el peligro, pero también ante la humanidad y el humor, los protagonistas se ven forzados a dejar de lado sus diferencias para llevar a cabo el viaje de sus vidas. Linda Cardellini, Don Stark, P.J. Byrne, Iqbal Theba y Brian Stepanek completan el reparto del film, que se estrena el 21 de noviembre en Estados Unidos (de momento no hay fecha para España).

Sin duda, lo más sorprendente de esta producción es el nombre del director: Peter Farrelly, famoso por las comedias que ha realizado junto a su hermano. Tras realizar 'Dos tontos muy tontos' ('Dumb and Dumber'), 'Algo pasa con Mary' ('There's Something About Mary'), 'Yo, yo mismo e Irene' ('Me, Myself & Irene') o 'Matrimonio compulsivo' ('The Heartbreak Kid'), entre otras, Peter se aleja de Bobby Farrelly para dirigir su primer largometraje dramático.