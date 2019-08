Tráiler de 'Historia de un matrimonio': Scarlett Johansson y Adam Driver se divorcian en la nueva película de Noah Baumbach para Netflix

Ojo a esto. Netflix ha desvelado el primer metraje de 'Historia de un matrimonio' ('Marriage Story'), un drama romántico liderado por Scarlett Johansson y Adam Driver. Según la sinopsis oficial, la película es un retrato compasivo y profundo de una pareja que intenta mantener unida a la familia tras su divorcio.

Una historia de (des)amor, dos versiones

Un aspecto interesante del film es que vamos a ver dos versiones de lo ocurrido, el punto de vista de cada protagonista; por eso Netflix ha optado por lanzar dos trailers y dos posters, cada uno con una perspectiva. No es algo nuevo, lo hizo recientemente Ned Benson en 'La desaparición de Eleanor Rigby' (2014), pero desde luego no es habitual.

'Historia de un matrimonio' es el segundo trabajo dirigido por Noah Baumbach para Netflix después de 'The Meyerowitz Stories (New and Selected)', uno de los dos largometrajes con los que la plataforma compitió en Cannes antes de que el festival cambiase sus normas (el otro fue 'Okja').

'Historia de un matrimonio' está basada en experiencias reales del cineasta (sus padres se divorciaron y su matrimonio con Jennifer Jason Leigh también acabó antes de tiempo), así que no es casualidad que sus protagonistas se dediquen al mundo del espectáculo; Nicole (Scarlett Johansson) es actriz y Charlie (Adam Driver) es director. Curiosamente, Noah Baumbach ha declarado que dos de sus mayores influencias a la hora de escribir el guion fueron dos películas cómicas, 'La comedia de la vida' (1934) y 'Ser o no ser' (1942):

"Ambas tienen intérpretes implicados en relaciones personales, dentro y fuera del trabajo. Lo que ayudó con esta familia es que al ser gente del negocio, la teatralidad de todo ello se siente orgánica. Esto me dio una auténtica oportunidad en lo que, de otro modo, habría sido considerada una película naturalista".

Y otra vez, Baumbach vuelve a contar con un interesante reparto ya que, además de Johansson y Driver, aquí actúan Laura Dern, Alan Alda, Merritt Wever y Ray Liotta, entre otros.

'Historia de un matrimonio' se presentará en festivales como Toronto y Venecia, antes de llegar a los hogares de todo el mundo a través de Netflix. De momento no hay fecha concreta para el estreno, solo sabemos que llegará en otoño, así que habrá que ser pacientes...