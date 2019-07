El tráiler de ‘Jumanji: El siguiente nivel’ promete más diversión y espectáculo sin cambiar las reglas del juego

No me cuesta lo más mínimo reconocer que, pese al recelo inicial hacia el proyecto, 'Jumanji: Bienvenidos a la jungla' se convirtió en una de las mayores sorpresas —en el mejor sentido de la palabra— de mi 2017 cinematográfico. La culpa la tuvieron su entregado reparto, su sentido de la comedia y la aventura a la antigua usanza, y la inteligente actualización de las bases del clásico de Joe Johnston.

Es por esto que no puedo estar más satisfecho con este primer tráiler de la tercera entrega de la franquicia, cuyo subtítulo ha terminado siendo 'El siguiente nivel' —'The Next Level'—, y que parece optar por la fórmula del "más de lo mismo, pero más grande" en una secuela continuista que, salvo debacle, hará las delicias de los que disfrutamos el filme de Jake Kasdan.

'The Next Level' volverá a contar con la presencia de Dwayne 'The Rock' Johnson, Kevin Hart, Karen Gillan, Jack Black, Nick Jonas, Ser’Darius Blain, Alex Wolff, Madison Iseman y Morgan Turner; pero el gran reclamo en lo que a reparto se refiere se encuentra en las nuevas incorporaciones: Awkafina y una "extraña pareja" compuesta por Danny Glover y Danny DeVito.

Kasdan repite en la dirección de un largometraje que tiene la difícil meta en el horizonte de tratar de, al menos, igualar la recaudación de 962 millones de dólares de 'Bienvenidos a la jungla'. Veremos si su vuelta de tuerca, añadiendo a dos abuelos de los jugadores originales como nuevos personajes atrapados en el videojuego, es suficiente reclamo. En lo que a mi respecta, estoy a bordo.

Tráiler en Español