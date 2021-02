Tráiler de 'Kevin can f**k himself': Annie Murphy es una desesperada esposa de sitcom en la nueva serie de AMC

Pocos meses después del final de 'Schitt'$ Creek', la flamante ganadora del Emmy a mejor actriz secundaria en 2020, Annie Murphy, tiene nueva serie. En esta ocasión la intérprete protagoniza una comedia oscura para AMC: 'Kevin Can F**k Himself', cuyo tráiler ya podemos ver.

Sin fecha de estreno todavía, y sin casa en España en lo que escribimos estas líneas, la serie se ha presentado en el contexto del la gira de críticos, la TCA. En ella se ha podido saber más de esta comedia oscura que presenta a su protagonista entre dos mundos... o, al menos, entre la realidad y la ficción que nos montamos en la cabeza.

Arrojando nueva luz a las chanzas de las sitcoms

Una suerte de reverso al concepto de comedia familiar y, en concreto, una nada disimulada alusión a 'Kevin puede esperar', a la protagonista la vemos en su vida con el gañán de su marido en una vida familiar edulcorada con risas enlatadas. Es objeto de las continuas bromas de su marido, pero en la serie la seguimos fuera de ese mundo de sitcom y nos adentramos en un mundo de emociones reprimidas.

«No es una serie dentro de una serie», advierte Valerie Armstrong, su creadora. «No es una actriz. Es simplemente el modo en el que el mundo se presenta. Es como una lente. Una metáfora al beneficido de la duda que le damos a hombres como Kevin. Hombre que le gustan ir por la vida con un público animándoles todo el tiempo»

Junto a Murphy como Allison, el reparto está formado por Eric Petersen como su marido Kevin McRoberts; Mary Hollis Inboden como su mejor amiga Patty O’Connor, mientras que Alex Bonifer es el marido de Patty y mejor amigo de Kevin.

Así, lo que promete 'Kevin can f**k Yourself' es una mirada alternativa a esos tropos y comportamientos comunes de las comedias bajo una perspectiva dramática. No es tanto revisar los "límites del humor", por así decirlo, sino observar ese humor fuera de ese irreal contexto:

«Una vez que sabes que este tipo de comportamiento de sitcom tiene sus consecuencias para Allsion, todo lo que [Kevin] hace se toma de forma diferente. Por cierto, no le hacemos hacer nada que un marido típico de sitcom no haga. No hemos reinventado la rueda. Simplemente estamos pidiendo a la gente que mire de forma distinta a esta actitud y lo que [Petersen] hace y se lo agradezco es que te hace reir a tu costa.»