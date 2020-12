Las 17 mejores series de comedia de 2020

En un año como este bien nos viene echarnos unas risas y la televisión y las plataformas son un lugar idóneo para ello. Así que hemos decidido dividir nuestras tradicionales listas de mejores series en géneros y vamos a ver cuáles han sido las mejores comedias televisivas de 2020.

Una selección de 17 series, tanto nuevas como veteranas, que han emitido al menos dos episodios durante este año que despedimos. Grandes ficciones en las que la diversión está asegurada.

'After Life' T2

Ricky Gervais volvía con la temporada 2 de su comedia dramática en Netflix arrojando algo más de luz (y esperanza) a su personaje. Su delicado balance entre géneros se logra gracias a lo reflexivo del guion y la sólida actuación que entrega el cómico británico. Unos nuevos episodios en los que esta exploración de la depresión y otros asuntos afines evoluciona constantemente.

Se puede ver en Netflix | Crítica

'Bojack Horseman' T6

La serie de Raphael Bob-Waksberg se despedía este año con su agridulce tono habitual que navega entre comedia y drama (y cada vez más lo segundo). Una contundente exploración de la depresión y de enfrentarse a realidades incómodas que, en esta sexta temporada nos ha recordado por completo de quién hablamos cuando hablamos de Bojack.

Se puede ver en Netflix | Crítica

'Central Park' T1

Las musicales aventuras de los Tillerman no podían haber llegado en mejor momento. En concreto en ese punto de la pandemia en el que ya pensamos que vale ya la broma. La tríada formada por Loren Bouchard, Nora Smith y Josh Gad han sabido transmitir pura energía en esta gran serie animada.

Se puede ver en Apple TV+ | Crítica

'The Good Place' T4

La serie de NBC (y que podemos ver a Netflix) se despedía el pasado mes de enero con la segunda parte de su cuarta temporada. Las aventuras de Eleanor, Michael y compañía en lo que intentan rediseñar este absurdo más allá nos ha seguido dando grandes momentos en los que planificaban una despedida inmaculada.

Se puede ver en Netflix | Crítica

'The Great' T1

Elle Fanning y Nicholas Hoult protagonizan como Catalina la Grande y el Zar Pedro una deliciosa sátira "anacrónico-histórica" creada por Tony McNamara. Su mayor problema es, quizás, su duración (entre 45 y 60 minutos), algo que se nota a la hora de mantener el ritmo de la serie. Sin embargo, guion y reparto se complementan de un modo perfecto para que cuando flojee uno brille el otro.

Se puede ver en Starz | Crítica

'Insecure' T4

Issa Rae regresa con su serie en una temporada cuarta en la que el gran proyecto de la protagonista hace que la tragedia se masque entre amigas. Ese ánimo moderado tiñendo esta tanda de episodios en concreto hace que podamos ver lo bien que maneja la autora los tiempos y el cataclismo que relata.

Se puede ver en HBO | Crítica

'Lo que hacemos en las sombras' T2

El regreso de los vampiros de Taika Waititi y Jemaine Clement ha sido espléndida. El guion ha sabido, en esta temporada, afinar y afilar al máximo el humor regalándonos momentazos y episodios absolutamente inolvidables y personajes que han marcado el año como Jackie Daytona.

Se puede ver en HBO España | Crítica

'Mira lo que has hecho' T3

Berto Romero despide su creación con una sublime temporada 3 que, tal y como dice nuestro compañero Kiko, "es un regalo envenenado porque se despide en el mejor momento". El cómico había prometido más caos con los chicos ya crecidos y si bien nos da de eso, y bastante, también logra manejar con mucho acierto el arco de su personaje y la polémica que vive.

Se puede ver en Movistar+ | Crítica

'Mythic Quest: Banquete de cuervos' T1

Para mí, sin duda, la primera de las grandes comedias que nos ha traído Apple TV+. Creada y protagonizada por Rob McElhenney, nos adentramos en las oficinas de estudio detrás de uno de los mayores MMORPG que existe. Una mordaz y satírica mirada al mundillo de los videojuegos con una lucha de egos triunfantes llamada a cubrir el hueco geek dejado por 'Silicon Valley'.

Se puede ver en Apple TV+ | Crítica

'Nasdrovia' T1

He de confesar que no me esperaba demasiado de la comedia protagonizada por Leonor Watling y Hugo Silva y la sorpresa ha sido mayúscula. Una crisis de la mediana edad hace que un matrimonio aburrido abra un restaurante, con divertidas consecuencias. Una comedia refrescante llena de violencia y enredo.

Se puede ver en Movistar+ | Crítica

'Ramy' T2

Ramy Youssef demuestra con la temporada 2 de su serie que no es flor de un día. Su exploración de vida musulmana y lo que eso implica a nuestro a veces detestable protagonista en lo que intenta reconectar con su fe es, directamente, impecable. Sin quitar mérito a la trama del protagonista, los episodios centrados en su familia siguen siendo de lo mejor de la comedia.

Se puede ver en Starzplay | Crítica

'Rick y Morty' T4

En cada temporada montamos la misma discusión: que si la serie ya no es lo que era, que si tal o cual... pero lo cierto es que a pesar de sus altibajos, el nivel de la serie animada de Dan Harmon y Justin Roiland continúa teniendo un nivel envidiable en la televisión actual.

Se puede ver en HBO | Crítica

'Shitt's Creek' T6

Ha sido la comedia del año, al menos para la Academia de la televisión estadounidense. Con la última temporada llevándose todos los premios de la categorías de comedia de los Emmy, la serie de Dan Levy ha tenido una despedida magnífica a la altura de lo que se ha ganado a pulso a lo largo de estos seis años.

Se puede ver en Movistar+

'Ted Lasso' T1

Si bien reconozco que a la serie le hubiera venido bien algo de humor británico, hay que reconocer que la blancura norteamericana es lo que hace de esta serie de Jason Sudeikis algo tan especial. Un hermoso lugar feliz, optimista y divertido que roba el corazón.

Se puede ver en Apple TV+ | Crítica

'Upload' T1

Greg Daniels llevaba con esta idea en la cabeza durante años y por fin ha tenido casa para desarrollarla. Si bien se nota que le falta un pulido a esta comedia sobre un más allá capitalizado y virtual, en líneas generales se ha mostrado como una serie muy prometadora cara a futuras temporadas. Esta ha sido, desde luego, notable.

Se puede ver en Amazon | Crítica

'Vamos Juan'

La segunda temporada de 'Vota Juan' confirma el buen hacer televisivo de Cobeaga y compañía. A caballo entre Logroño, Estambul y Madrid, el regreso a la política del exministro Juan Carrasco (Javier Cámara) ha sido de lo mejorcito del año con una gran sátira política que encuentra en su protagonista un equilibrio de patetismo, oportunismo y entrañabilidad bastante interesante.

Se puede ver en Prime Video y Movistar+ | Crítica

'Vergüenza' T3

La verdad es que, si me preguntáis, no sabría deciros cuál es mi comedia favorita de Movistar+. Tanto que aquí hemos visto unas cuantas y no podíamos cerrar este top sin mencionar la protagonizada por Jesús Gutiérrez y Malena Alterio. Esta temporada se asoma a un thriller delirante mientras los desastrosos personajes viven en la desgracia.