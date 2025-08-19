En 3 días regresa una de las series de ciencia ficción más tapadas de la actualidad. Su temporada 3 nos lleva a una misión crítica para salvar a la humanidad

Que el catálogo de Apple TV+ se haya especializado (bastante) en ciencia ficción hace que cada poco tiempo tengamos el estreno de alguna serie o temporada que llega con la garantía de un apartado visual apabullante y una gran ambición por delante. Y en tres días aterrizará la nueva entrega de una de las grandes tapadas del género.

Y es que si bien seriazas como 'Fundación', 'Para toda la humanidad' y, sobre todo, 'Separación' se han convertido en absolutos imprescindibles, 'Invasión' ha tenido un recibimiento algo más discreto. Algo no solo achacable a que están en una plataforma "menor" —al menos en comparación con las grandes OTTs— si no también a que tuvo una recepción más tibia en su mirada algo más humanista que de costumbre en una historia de invasión alienígena.

Invasión doméstica

Creada por Simon Kinberg y David Weil, la serie nos llevaba por todo el mundo mostrando, sobre todo al comienzo, cómo afecta al hombre de a pie una invasión a tan tamaña escala bajo su punto de vista. Sin olvidarse de que estamos ante una serie de ciencia ficción, los guionistas se centraban mucho en el aspecto dramático dibujando un buen puñado de tramas individuales que, poco a poco, iban tocándose.

De hecho ya la temporada 3 promete juntar definitivamente a los protagonistas en la misión crítica de infiltrarse en la nave nodriza. Los alienígenas alfa han emergido y nuestros héroes deberán aprender a trabajar juntos para salvar a la humanidad.

Erika Alexander es la incorporación principal en esta temporada 3 a un reparto capitaneado por Golshifteh Farahani, Shioli Kutsuna, Shamier Anderson, India Brown, Shane Zaza y Enver Gjokaj. Esta temporada 3 se estrenará este viernes 22 de agosto en Apple TV+ con un episodio semanal.

