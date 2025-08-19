Hubo una ocasión en la que 'Spider-Man' casi cambia de rostro: una lesión y una ruptura amorosa pudieron ser las culpables

Los fans de los héroes en el cine saben que es muy difícil el poder olvidar el rostro de aquellos actores que dieron vida en la gran pantalla a sus ídolos de los cómics, sin embargo, como una vez escuché decir a un actor de teatro, "lo único que está en continuación es el vestuario", por lo que, ante cualquier circunstancia, todos los actores son reemplazables, y de eso sabe muy bien el querido intérprete de 'Spider-Man'.

Durante el rodaje de 'Seabiscuit', el actor Tobey Maguire sufrió una lesión de espalda que, según él, le impediría realizar algunas de las escenas de acción más exigentes planeadas para la segunda parte de 'Spider-Man', interrumpiendo así el contrato que había planeado con Universal para tres películas enfundado en el traje rojo del súper héroe.

Ante la preocupación de si Maguire podría continuar, su equipo envió a un neurocirujano a negociar con el director Sam Raimi y la productora Laura Ziskin en lugar de que él fuera en persona, lo que levantó sospechas en Sony sobre si esto era una estrategia para exigir más dinero por continuar con el papel.

Por esta razón, Sony no se anduvo con bromas y comenzó a buscar sustitutos. Uno de los nombres que salió a la palestra fue el de Jake Gyllenhaal, a quien Raimi ya había visto en 'The Good Girl' y quien le parecía el más indicado por una razón: se parecía físicamente a Maguire, hasta el punto que incluso comentó: "Dentro de un año, ¿el público notaría la diferencia?".

Y, en efecto, el propio Gyllenhaal confirmó años después: "Hubo rumores… yo era uno de los candidatos".

Otro gran obstáculo: el amor tras las cámaras

Mientras se daban las negociaciones para el regreso de Tobey, para el director había otro obstáculo en el camino: durante una visita a Sídney, confesó que le preocupaba la química de la pareja después de que terminaran un romance clandestino fuera de la pantalla.

"La verdad es que me preocupaba un poco", dijo Raimi. "Creo que empezaron a salir a la mitad de la primera película, aunque yo no me enteré en ese momento, pero definitivamente ya no estaban juntos antes de la segunda. Me inquieta que no pudieran recuperar esa misma conexión".

Aquí es donde entra el giro inesperado: Ronald Meyer, entonces vicepresidente de Universal, intervino directamente con Sony en nombre de Tobey para que continuara en la película, argumentando que mantener a Maguire era vital para su carrera y para la imagen del estudio. Lo curioso es que, dos años después del lanzamiento de la película, Tobey se casó con la hija de Ronald, Jennifer Meyer, una diseñadora de joyas con quien estuvo en matrimonio por casi diez años.

Sobre cómo Maguire retomó su papel, el actor pasó pruebas médicas, pidió disculpas ("Estoy dispuesto a hacer lo que sea", confesó) y aceptó una revisión completa para demostrar que podía con el papel. Al final, Sony no sólo le permitió volver, sino que lo recompensó con un salario de 17 millones de dólares, un aumento impresionante respecto al primer filme y que a su co-protagonista, Kirsten Dunst le parecía 'de una disparidad extrema'.

