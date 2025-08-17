Oscar Isaac puso una peculiar condición para su participación en 'Star Wars' que cambió la historia de su personaje: "¡Qué guay sería si Poe fuera de ahí!'"

Los actores, como intérpretes de los personajes que vemos en la pantalla pueden inyectar algo de su esencia a los papeles han marcado su trayectoria, sin embargo, pocos han cambiado por completo la historia de sus personajes como lo hizo Oscar Isaac que, al negociar su participación en el universo de George Lucas, llevó el orgullo por su nacionalidad hasta la entrega de una de las más aplaudidas entregas de 'Star Wars'

En su aparición como Poe Dameron en la película 'El despertar de la Fuerza' Oscar Isaac recordó que Guatemala figuraba en el emblemático final de 'La Guerra de las Galaxias', cuya escena del acto de reconocimiento de los héroes se rodó en las ruinas mayas de Tikal.

Al recordar aquella conexión entre la franquicia en la que participaría y su país de origen, Isaac preguntó al director J.J. Abrams si no sería genial que Poe Dameron fuera originario de Yavin 4, el mismo donde se construyó la base rebelde y que se ubica en Guatemala, donde nació Isaac.

Y entonces se hizo canon

Para su alegría, esa idea fue aceptada y, finalmente, se hizo canon en los cómics como 'Star Wars: Shattered Empire', donde ya se establece que Poe nació en Yavin 4.

Esta conexión personal no solo reforzó la autenticidad del personaje, sino que añadió una capa emocional: Poe es originario de la luna donde se libró una de las batallas más significativas de la Rebelión. El hecho de que esa localización tenga lugar real en Guatemala, tal como explicó Isaac en varias entrevistas, convierte esa elección en una "bonita coincidencia" que acerca mucho más al actor y su personaje.

Fue así como Oscar Isaac puso un toque guatemalteco en el corazón del universo de 'Star Wars': su petición de hacer que Poe Dameron fuese de Yavin 4 añade una chispa personal y emocional a la historia, y demuestra cómo un actor puede influir creativamente en el lore de una saga tan enorme.

Una bella coincidencia que llegó desde Guatemala hasta una galaxia muy, muy lejana.

Foto de IMDB

En Trendencias | De cómo un chimpancé le arrancó medio dedo a Jennifer Connelly en una película y se lo volvieron a colocar con cirugía

En Trendencias | Winona Ryder habla sobre la polémica película le hizo perder un papel junto a Marlon Brando: "no iba a disculparme"