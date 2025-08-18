Una de las más polémicas cintas de body-horror se ha estrenado con tropiezos: un director indie acusa plagio (cuadro a cuadro) de la laureada película en Sundance

En la industria del cine se ha dado el curioso fenómeno de que, al mismo tiempo y por mera coincidencia, se han estrenado películas que parecen clones entre ellas al tener la misma trama, sin embargo, cuando el plagio es descarado y se presenta ya tiempo después, no podemos negar que estamos ante un caso de 'copia y pega' que nos llama mucho más la atención, tal como pasó con una película de horror corporal que ha sido aplaudida en Sundance, pero que tiene mucha polémica detrás.

La película en cuestión es la controvertida 'Together', dirigida por el cineasta Michael Shanks, que ha sido acusada de plagio por parte de Benjamin Brewer, conocido en el circuito de festivales por su corto "A Folded Ocean" de 2023, que señala a la cinta protagonizada por Dave Franco y Alison Brie, de plagiar su propuesta cinematográfica cuadro por cuadro.

La chispa saltó cuando Brewer publicó en redes una comparativa plano a plano que, según él, evidencia similitudes sustanciales entre ambas obras. La conversación se ha encendido justo cuando 'Together' ha llegado a salas tras su paso por Sundance, y con el ruido de una demanda distinta ya rondando al proyecto.

Más allá del ruido, conviene situar a Brewer: 'A Folded Ocean' fue uno de los cortos de género más comentados de 2023: partiendo de un concepto de body-horror íntimo, despliega un drama de pareja apoyado en efectos visuales orgánicos que Brewer domina al haber sido el jefe de VFX en 'Todo a la vez en todas partes'.

¿De dónde sale la acusación específica contra 'Together'? Durante las semanas previas al estreno, Brewer difundió en Instagram un video (retomado por usuarios de Reddit) comparativo entre su corto y escenas del largo, insinuando un "calco" en la idea y la iconografía de una relación absorbente que se traduce en cuerpos que se funden.

Y los de 'Together' responden

El equipo de 'Together' niega tajantemente cualquier copia. Michael Shanks calificó de "devastadoras" las acusaciones y defendió la originalidad de su guion, subrayando que la idea quedó registrada antes de que circularan materiales ajenos. En paralelo, Franco y Brie han repetido que se sumaron al proyecto tras leer el libreto de Shanks y no como desarrolladores de una idea ajena.

Pero eso no es todo: el film ya afronta otra controversia legal, pero por supuesta similitud con la comedia indie 'Better Half' de 2023, una demanda que sus abogados tildan de infundada.

Para el público y la crítica, separar "guiños" de "apropiación" es terreno pantanoso: el marco jurídico en EEUU exige demostrar acceso a la obra previa y "similitud sustancial" en la expresión protegible, no solo en el punto de partida o en metáforas ampliamente usadas.

Varios análisis divulgativos sobre éste y casos anteriores han insistido en este punto, recordando que conceptos generales como una pareja que literalmente "se hace una", (a partir del mitológico relato de Aristófanes) suelen considerarse no protegibles, mientras que secuencias, estructura y soluciones visuales específicas sí pueden serlo.

Brewer ha puesto sobre la mesa una acusación de plagio apoyada en comparativas visuales que han corrido como la pólvora en la esfera cinéfila, sin embargo, el equipo de "Together" lo rechaza y se aferra a su trazabilidad creativa.

