Últimos días para ver en Amazon Prime Video esta divertidísima comedia sobre la peor película de la historia

"Es tan mala que es buena" es el mantra que ha transformado el estatus de grandes fracasos en taquilla y crítica en auténticos títulos de culto. 'The disaster artist' nos cuenta la historia del rodaje de una de las peores películas jamás rodadas y solo tenéis hasta el 14 de abril antes de que desaparezca de Amazon Prime Video.

"Oh, hi Mark"

Greg Sestero es un actor de tres al cuarto que está intentando abrirse paso en el mundo de la interpretación. Su vida cambiará cuando conozca a Tommy Wiseau, un hombre de lo más peculiar (y bastante extraño, la verdad) que le propone el papel de su vida en 'The Room', la mejor peor película de la historia.

'The disaster artist' es una película de 2017 dirigida y protagonizada por James Franco, con guion de Scott Neustadter y Michael H. Weber (guionistas de '500 días juntos'). Está basada en la figura real de Tommy Wiseau y dos libros de no ficción que relatan el rodaje de 'The Room'.

Lejos de caer en la monotonía habitual de muchos biopics, este se contagia del espíritu juguetón que despertó el fenómeno fan de la película. Una cinta tan esperpénditca que no puedes sino caer rendida y aceptarla como el icono que es, con todas sus absurdeces.

Dave Franco como Greg Sesteros y James Franco como Tommy Wiseau

Esta película no necesita forzar demasiado la máquina para dar pie a momentos gloriosos de comedia, la gran mayoría basados en los acontecimientos sorprendentemente reales que sucedieron durante el rodaje. Además de que explota toda la bis cómica de un reparto encabezado por James y Dave Franco.

Aunque es muy divertida, no pretende ensañarse con Tommy Wiseau (que tiene un cameo en la escena post créditos), sino que celebra 'The Room' como lo que es y constituye una carta de amor a todos esos genios locos que, aunque no podían evitar hacer el ridículo, ponían todo su corazón en sus obras.

'The disaster artist' es una disparatada comedia que consigue ser hilarante sin que el guion se vaya demasiado de madre al retratar uno de esos casos en los que la realidad supera cualquier ficción. Lo mejor es que no se queda solo en las risas y entiende de sobra que, en la base de todo esto, siempre ha habido una historia de amistad.

En Espinof: