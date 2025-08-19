El anime lo está petando fuera de Japón, y este director de 'One Piece' y 'Dragon Ball' tiene claro por qué: los fans están cansados de Disney

El anime ya es un fenómeno de masas, y cada día más. Hace años que ha dejado de ser un nicho, e incluso en Netflix ya presumen de que más de la mitad de sus usuarios consumen animación japonesa, con fenómenos como 'Kimetsu no Yaiba' y 'One Piece' siendo superventas que rompen récords.

Y es que en los últimos años hemos visto cómo el anime se imponía incluso a la animación occidental y es capaz de plantar cara en taquilla a los grandes estudios norteamericanos. Y para Tatsuya Naganime, un director legendario que lleva décadas en la industria, en realidad tiene sentido.

Renovarse o morir

Naganime tiene una larguísima carrera como animador y director, y más notablemente ha dirigido en los animes de 'Dragon Ball' y 'One Piece'. Y para el director, si el anime se ha ganado tantos fans en los últimos porque el público está cansado de Disney y de la historias predecibles.

"El anime japonés está hecho para que incluso los adultos puedan disfrutarlo, no es tan predecible como Disney", dijo el director al medio japonés President Online. "Creo que los fans extranjeros están cansados de las rutinas de Disney y de lo predecible que se ha vuelto su animación".

Según el director, el anime permite más giros y sorpresas, y contenidos mucho más variados que se salen de las fórmulas convencionales. Especialmente porque en los últimos años Disney (y otros estudios occidentales) se han confiado en expandir franquicias o repetir una y otra vez las fórmulas que saben que les funciona.

El director comparó el anime con las pasarelas de moda francesas, ya que según él "el mundo espera con ganas a los creadores japoneses por sus creaciones extrañas y extraordinarias". Este es un sentimiento que ya elaboró hace un par de años Yoshiyuki Tomino, el creador de 'Gundam', quien cree que las películas de Disney recientes se han vuelto aburridas y sin sustancia.

Shinji Shimizu, otro director de Toei, también está de acuerdo en que el público extranjero tiene "fatiga de Disney". Sobre todo porque ya se espera que siempre haya un futuro feliz, mientras que en el anime cualquier personaje principal puede morir en cualquier momento o se puede sacudir las expectativas de los espectadores con personajes cambiando de bando.

Y mientras que a Disney se le puede echar en cara el evitar riesgos e ir sobre seguro, muchos estudios de anime o creadores como Hayao Miyazaki no se achantan a la hora de ser críticos o de incluir mensajes políticos en sus obras. Algo que, aunque puede que no sea para todo el mundo, no se puede negar que tiene bastante más sustancia.

