'Gintama' tiene más anime en marcha, pero el autor del manga deja un recadito a los responsables: "Es para que adultos ingratos saquen dinero fácil"

Hay animes que son una institución por la cantidad de años que llevan en emisión y la cantidad de capítulos que acumulan, y 'Gintama' es uno de ellos. Porque aunque el manga de Hideaki Sorachi acabase hace unos años, ya hay más anime en marcha e incluso una nueva película inspirada en su creación.

Ahora bien, Sorachi lo ha celebrado muy en su línea, con una de cal y una de arena.

Verdades como puños

De entrada se ha confirmado que el spin-off '3rd Year Class Z Ginpachi-Sensei', basado en las novelas escritas por Tomohiko Osaki, se estrenará el próximo 6 de octubre con la temporada de anime de otoño. Incluso se ha dejado ver un primer tráiler que explota al máximo el humor característico de 'Gintama' y se ha desvelado : el opening "Sakurakaze" de Botchi Oromaru y el ending "Underclass HERO" de Longman.

También está en marcha la película 'New Gintama the Movie: Yoshiwara in Flames' para 2026, con lo que la franquicia sigue muy, muy viva. Y el maestro Sorachi entre jijis y jajas les ha dejado un recadito a los que siguen exprimiendo su manga después de tantos años.

"¡Gracias a todos por vuestro apoyo" Se ha decidido que Ginpachi tendrá una adaptación a anime, y se producirá otra película más", dijo Sorachi, como reportan desde Anime Hunch. "Ver que un trabajo que terminó su serialización hace seis años se sigue usando como una herramienta para que adultos ingratos saquen dinero fácil, exprimiéndolo hasta que no queda nada de sustancia... De alguna manera, es el honor definitivo al que aspirar como autor. O así me siento cuando miro a mi cuenta del banco".

"Gintama' es un trabajo que no es tan visto, y que de alguna manera se las ha apañado para tener éxito. O, más bien, que parece que tiene éxito, en todo. Desde el anime, a las novelas, a las películas o la acción real, saliéndose con la suya por muy poco cada vez", continuó el mangaka. "Sin embargo, si las cosas siguen así, parece que no podremos para hasta que se la pegue a lo grande en algún momento. Por eso creo que quizás terminarlo todo con una explosión gloriosa, como las circunstancias de la mitad inferior de Mr. Sugita, contaría como "salirse con la suya" en el estilo de 'Gintama'."

Todos estos anuncios de nuevos proyectos fueron parte de la celebración del 20 aniversario de 'Gintama'. Y es que el icónico anime de humor todavía tiene mucho recorrido por delante y mucho material por exprimir, como bien apunta su autor, que se ha quedado bien a gusto.

