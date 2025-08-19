El sótano del 'Dept. Q' seguirá abierto en la temporada 2. Netflix renueva el fantástico nuevo thriller de Scott Frank

A pesar de sus esfuerzos, la policía de Edimburgo seguirá teniendo en nómina al inspector Carl Morck. Netflix acaba de renovar por una temporada 2 'Dept. Q', la estupenda serie de misterio creada por Scott Frank y que estrenó el pasado mes de mayo congregando una buena porción de público.

Adaptación de las novelas danesas de Jussi Adler-Olsen, la serie sigue a un inspector brillante pero caído en desgracia que se ve al mando del Departamento Q, sección a cargo de los casos sin resolver de la policía con un grupo de balas perdidas.

El nuevo caso del Departamento Q

Si bien no han desvelado los detalles de trama de la temporada 2, es de esperar que sigan el orden. Tras adaptar la primera de las novelas de la saga escrita por Jussi Adler-Olsen, 'La mujer que arañaba las paredes', tocaría el segundo libro: 'Los chicos que cayeron en la trampa' (Fasandræberne).

En él, Carl Morck y su equipo investigan qué pasó en realidad con dos hermanos jóvenes asesinados brutalmente a finales de los 90. Si bien uno de los jóvenes sospechosos confesó el crimen en su momento, la aparición del archivo en el Departamento Q muestra que había mucha más chicha de lo que parecía a simple vista. La novela ya fue adaptada al cine bajo el título de 'Profanación'.

Lo que sí que sabemos es que volveremos a ver al reparto principal de la serie con Matthew Goode como Carl, Alexej Manvelov como Akram, Leah Byrne como Rose y Jamie Sives como Hardy.

