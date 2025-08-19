HOY SE HABLA DE

El sótano del 'Dept. Q' seguirá abierto en la temporada 2. Netflix renueva el fantástico nuevo thriller de Scott Frank

Matthew Goode volverá como Carl Morck en los nuevos episodios de la serie

Deptq Episodic Image 47
4 comentarios Facebook Twitter Flipboard E-mail
albertini

Albertini

Editor
albertini

Albertini

Editor
Linkedin twitter instagram
6571 publicaciones de Albertini

A pesar de sus esfuerzos, la policía de Edimburgo seguirá teniendo en nómina al inspector Carl Morck. Netflix acaba de renovar por una temporada 2 'Dept. Q', la estupenda serie de misterio creada por Scott Frank y que estrenó el pasado mes de mayo congregando una buena porción de público.

Adaptación de las novelas danesas de Jussi Adler-Olsen, la serie sigue a un inspector brillante pero caído en desgracia que se ve al mando del Departamento Q, sección a cargo de los casos sin resolver de la policía con un grupo de balas perdidas.

Un vistazo a…
LAS 10 MEJORES SERIES DE LA DÉCADA (2010-2019)

El nuevo caso del Departamento Q

Si bien no han desvelado los detalles de trama de la temporada 2, es de esperar que sigan el orden. Tras adaptar la primera de las novelas de la saga escrita por Jussi Adler-Olsen, 'La mujer que arañaba las paredes', tocaría el segundo libro: 'Los chicos que cayeron en la trampa' (Fasandræberne).

El creador de las mejores miniseries de Netflix hace un exquisito thriller noir con un mítico personaje y al fin se puede ver en streaming
En Espinof
El creador de las mejores miniseries de Netflix hace un exquisito thriller noir con un mítico personaje y al fin se puede ver en streaming

En él, Carl Morck y su equipo investigan qué pasó en realidad con dos hermanos jóvenes asesinados brutalmente a finales de los 90. Si bien uno de los jóvenes sospechosos confesó el crimen en su momento, la aparición del archivo en el Departamento Q muestra que había mucha más chicha de lo que parecía a simple vista. La novela ya fue adaptada al cine bajo el título de 'Profanación'.

Lo que sí que sabemos es que volveremos a ver al reparto principal de la serie con Matthew Goode como Carl, Alexej Manvelov como Akram, Leah Byrne como Rose y Jamie Sives como Hardy.

En Espinof | Las mejores series de 2025

En Espinof | Las mejores series de intriga y de suspense en streaming

Temas

Ver 4 comentarios

Temas de interés
Subir

Tecnología

Videojuegos

Entretenimiento

Gastronomía

Motor

Estilo de vida

Economía

Ediciones Internacionales

Inicio

Explora en nuestros medios