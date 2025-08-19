Uno de los grandes thrillers eróticos de la historia va a tener un remake etiquetado como anti-woke, y su protagonista no parece entender nada. "Buena puta suerte"

Hace cosa de un mes conocimos cómo en otro movimiento inesperado de la factoría hollywoodiense —jé—, uno de los grandes thrillers, eróticos o no, de todos los tiempos, pasaría por la trituradora de los remakes bajo el ala de Amazon MGM Studios. Este no es otro que 'Instinto básico', el ejercicio de suspense magnífico, tórrido y punzante como un picahielos dirigido por el maestro Paul Verhoeven y estrenado en un ya lejano 1992.

¡A ver p'a qué!

Pues bien, con la noticia de la nueva versión en boca de medio mundo, ha sido prácticamente inevitable que Sharon Stone, protagonista de la original junto a Michael Douglas, se haya pronunciado al respecto. Ha sido durante una entrevista promocional de la recién llegada 'Nadie 2' —en la que da vida a la villana principal— en el matinal Today de NBC, donde ha dejado claro con una respuesta clara y concisa, y entre risas, que le parece un sinsentido.

"Simplemente diría, '¿Por qué lo hacéis?'. Adelante, pero buena puta suerte".

A pesar de que Stone sí recuperó a la escritora Catherine Tramell en la olvidable secuela 'Instinto básico 2: Adicción al riesgo' que firmó Michael Caton-Jones en 2006, la intérprete ha negado estar involucrada en esta nueva aproximación al título de culto que, por otro lado, volverá a estar escrita por el guionista Joe Eszterhas, que además de 'Instinto básico', rubricó la maravillosa e infame 'Showgirls' también junto a Verhoeven.

Eszterhas habló del siguiente —y peculiar, por calificarlo de alguna forma— modo sobre su participación en la nueva 'Instinto básico' en un comunicado enviado a The Wrap que acompañó el anuncio del proyecto.

"A quienes se preguntan qué hace un hombre de 80 años escribiendo un thriller sexy y erótico: los rumores sobre mi impotencia cinematográfica están exagerados y son edadistas. Yo llamo a mi compañero de escritura el HOMBRECILLO RETORCIDO y vive en algún lugar profundo dentro de mí. Nació con 29 años y morirá con 29, y me dice que está 'en las nubes' por escribir esta pieza y ofrecer a los espectadores un viaje salvaje y orgásmico. Eso me hace muy feliz".

Por cierto, en el mismo artículo, el medio aseguró que una fuente fiable relacionada con el entorno de la producción la ha catalogado de "anti-woke". Algo, cuando menos, curioso si tenemos en cuenta las peculiaridades que marcaron al título de los 90 tanto dentro —desde escenas de violación hasta abuso de sustancias a espuertas— como fuera de la ficción —esto último en referencia al modo en que Verhoeven engañó a Stone para mostrar sus genitales en la célebre escena del interrogatorio—.

Por el momento, el reboot de 'Instinto básico' no cuenta con fecha de estreno o director asignado, pero estaremos al corriente de cualquier novedad que pueda surgir al respecto.

