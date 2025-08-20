'Fallout' maravilla con el fantástico tráiler de su temporada 2 y anuncia su fecha de estreno con una divertidísima visita a New Vegas

Cuando la primera temporada de 'Fallout' vio la luz en abril del año pasado, no fueron pocos los que señalaron lo fiel al juego y tremendamente divertida que era, pero, de alguna manera, reinició una pelea entre los fans sobre la canonicidad de New Vegas. Ahora, 15 años después del lanzamiento de aquel mítico juego, no han dejado lugar a dudas: por fin podemos disfrutarlo en toda su gloria en el tráiler de la temporada 2.

Todo aciertos, ningún fallout

Esta temporada 2 promete ser, la verdad, una absoluta gozada, tanto para los fans de la saga original de Bethesda como para aquellos que se están metiendo por primera vez en el Páramo. En solo dos minutos y medio tenemos monstruos, batallas aéreas, un vistazo a New Vegas antes del desastre y su siempre fascinante e icónica estética retro.

'Fallout' estrenará su segunda entrega en Amazon Prime Video el 17 de diciembre, un año y medio después de la primera, y además de los protagonistas de aquella (Ella Purnell, Aaron Moten, Walton Goggins, Kyle MacLachlan) veremos a Justin Theroux como Mr. House, un personaje que hará especial ilusión a los gamers, junto a Kumail Nanjani y Macaulay Culkin.

De momento no tenemos por qué temer por el futuro de la serie, porque ya ha sido renovada por una temporada 3 y, si el plan de los showrunners sigue en pie, deberíamos tener 'Fallout' durante 6 temporadas. Si sigue con el nivel de la primera entrega y lo que promete en esta segunda, que no tengan miedo en pisar el acelerador: siempre hay ganas de recorrer el Páramo en buena compañía.

