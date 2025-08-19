Solo tengo un problema con 'La diplomática' y es que sus episodios entran como agua. Netflix ha desvelado la fecha de estreno de la temporada 3 y ya he cancelado mi agenda

Agarraos que volvemos a los salones de política al más alto nivel ya que Netflix ha desvelado la fecha de estreno para la temporada 3 de 'La diplomática' (The Diplomat), su adictivo drama político. De esta manera será el 16 de octubre cuando aterricen en la plataforma los ocho episodios de esta nueva entrega, tal como ha revelado su nuevo tráiler.

Tal como se dejaron las cosas tras el final de la temporada 2, con la inesperada muerte del presidente, nos vamos a encontrar a Kate (Keri Russell) en un papel que nunca quiso, con la vicepresidenta Grace Penn (Allison Janney) como recién nombrada líder de los Estados Unidos. Así, vienen nuevos retos para Kate en lo que su marido Hal (Rufus Sewell) sigue haciendo de las suyas.

Como ya sabíamos, esta nueva temporada viene con el gancho añadido de tener toda una mini reunión de 'El ala oeste de la Casa Blanca' con la incorporación al reparto de Bradley Whitford, a quien hasta hace poco hemos visto en la temporada final de 'El cuento de la criada'. Whitford interpretará al marido de la presidente Grace Penn, Todd.

Junto al reparto ya nombrado, la serie cuenta además con David Gyasi como el secretario de asuntos externos británico Austin Dennison; Ali Ahn como la jefa de estación de la CIA Eidra Park, Ato Essandoh como el jefe de misión Stuart Hayford y Rory Kinnear como el primer ministro británico Nicol Trowbridge.

Política haciendo aguas

He de reconocer que, si bien estoy esperando "fuerte" esta temporada 3, mi gran problema con 'La diplomática' está en su estructura. Y es que es una serie que funciona muy bien en ritmo, diálogo y todo pero, por el contrario, te da la sensación de que cada temporada individual es, en realidad, un arco de lo que hubiera sido una temporada de veinte episodios de un drama de televisión en abierto.

Que ninguna queja porque ya sabéis que yo soy firme defensor de la gran televisión "tradicional" (por así llamarla) y series como 'The Pitt' o, en menor medida, 'Paradise' han apelado a eso y han funcionado tremendamente bien. Dicho esto, allí estaré el 16 de octubre para meterme entre pecho y espalda estos ocho capítulos nuevos que, espero, además de ser adictiva y que entren como agua, puedan ser ligeramente más alimenticios en ese sentido.

