Estrenos (20 de agosto). 38 series, películas y documentales en Netflix, Prime Video, HBO Max, Disney+, Movistar Plus+, Filmin y Apple TV+

Entre incendios y demás se nos está quedando un verano algo crudo pero siempre podemos refugiarnos en la ficción audiovisual y llega el momento de repasar los estrenos del streaming. En esta semana tenemos nada menos que 38 series, películas y documentales que se estrenan desde hoy hasta el domingo en Netflix, Prime Video, Filmin, Movistar Plus+, Apple TV+, HBO Max y Disney+.

Amanda Knox: Una historia retorcida

Miniserie inspirada en el caso real en torno a Amanda Knox, joven que mientras vivía en Italia fue condenada injustamente por el asesinato de su compañera de piso. Grace Van Patten encarna a la joven protagonista.

Estreno el miércoles en Disney+

Rehén

La siempre fiable Suranne Jones protagoniza este thriller que nos lleva por el secuestro del marido de la primera ministra británica y un chantaje hacia la presidenta de Francia. Dos rivales que deberán poner sus diferencias a un lado para intentar destapar la conspiración que las amenaza.

Estreno el jueves en Netflix

Todos los estrenos

Netflix

Aema (viernes)

Amor redentor (sábado)

Aquella canción (jueves)

Asesinato... 1-2-3 (miércoles)

La banda de los ladrones de oro (jueves)

Caerás (jueves)

El cliente (miércoles)

Un hombre abandonado (viernes)

Horizon. Capítulo 1 (sábado)

Long Story Short (viernes)

Memoria letal (miércoles)

Muertos SL T3 (jueves)

Rehén (jueves)

Rescate (sábado)

Los ríos del destino (miércoles)

¿La verdad sobre Jussie Smollett? (viernes)

Welcome to Sudden Death (jueves)

Yo soy Sam (viernes)

Prime Video

La que se avecina: Portugal (viernes)

El mapa que me lleva a ti (miércoles)

HBO Max

Aftersun (jueves)

La furia (miércoles)

La herencia (viernes)

El Pacificador T2 (viernes)

Disney+

Amanda Knox: una historia retorcida (miércoles)

La conductora (viernes)

Norbert (viernes)

Phineas y Ferb T5 (miércoles)

Movistar Plus+

Argylle (viernes)

Buenas noches Rose (sábado)

El canal de Panamá: Fortuna y tragedia (jueves)

Champions (miércoles)

Con el agua al cuello (domingo)

La historia de Souleymane (jueves)

Sin pantallas (domingo)

Filmin

Bonjour Tristesse

Septiembre dice

Apple TV+

