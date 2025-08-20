HOY SE HABLA DE
Estrenos (20 de agosto). 38 series, películas y documentales en Netflix, Prime Video, HBO Max, Disney+, Movistar Plus+, Filmin y Apple TV+

Estrenos (20 de agosto). 38 series, películas y documentales en Netflix, Prime Video, HBO Max, Disney+, Movistar Plus+, Filmin y Apple TV+

Del ambicioso western de Kevin Costner, el regreso de Phineas y Ferb y mucho más

Horizon American
Entre incendios y demás se nos está quedando un verano algo crudo pero siempre podemos refugiarnos en la ficción audiovisual y llega el momento de repasar los estrenos del streaming. En esta semana tenemos nada menos que 38 series, películas y documentales que se estrenan desde hoy hasta el domingo en Netflix, Prime Video, Filmin, Movistar Plus+, Apple TV+, HBO Max y Disney+.

Amanda Knox: Una historia retorcida

Miniserie inspirada en el caso real en torno a Amanda Knox, joven que mientras vivía en Italia fue condenada injustamente por el asesinato de su compañera de piso. Grace Van Patten encarna a la joven protagonista.

  • Estreno el miércoles en Disney+

Rehén

La siempre fiable Suranne Jones protagoniza este thriller que nos lleva por el secuestro del marido de la primera ministra británica y un chantaje hacia la presidenta de Francia. Dos rivales que deberán poner sus diferencias a un lado para intentar destapar la conspiración que las amenaza.

  • Estreno el jueves en Netflix
Todos los estrenos

Netflix

  • Aema (viernes)
  • Amor redentor (sábado)
  • Aquella canción (jueves)
  • Asesinato... 1-2-3 (miércoles)
  • La banda de los ladrones de oro (jueves)
  • Caerás (jueves)
  • El cliente (miércoles)
  • Un hombre abandonado (viernes)
  • Horizon. Capítulo 1 (sábado)
  • Long Story Short (viernes)
  • Memoria letal (miércoles)
  • Muertos SL T3 (jueves)
  • Rehén (jueves)
  • Rescate (sábado)
  • Los ríos del destino (miércoles)
  • ¿La verdad sobre Jussie Smollett? (viernes)
  • Welcome to Sudden Death (jueves)
  • Yo soy Sam (viernes)

Prime Video

  • La que se avecina: Portugal (viernes)
  • El mapa que me lleva a ti (miércoles)

HBO Max

Disney+

  • Amanda Knox: una historia retorcida (miércoles)
  • La conductora (viernes)
  • Norbert (viernes)
  • Phineas y Ferb T5 (miércoles)

Movistar Plus+

  • Argylle (viernes)
  • Buenas noches Rose (sábado)
  • El canal de Panamá: Fortuna y tragedia (jueves)
  • Champions (miércoles)
  • Con el agua al cuello (domingo)
  • La historia de Souleymane (jueves)
  • Sin pantallas (domingo)

Filmin

  • Bonjour Tristesse
  • Septiembre dice

Apple TV+

Si aún así andas algo dubitativo sobre qué ver, aquí tenemos nuestros rankings con las mejores series y las mejores películas de 2025. Listados en los que podéis participar votando por vuestras series y vuestras películas favoritas de las estrenadas durante este año.

Además, yéndonos por lo mejor de las plataformas en 2025, estas son las películas y series más destacadas de Netflix; nuestras series y películas favoritas de HBO Max; las películas más top de Prime Video. Y si os gusta la animación, estas son las mejores películas de animación de 2025 y las mejores series de anime.

En Espinof | Las series más esperadas de 2025

En Espinof | Las películas más esperadas de 2025

