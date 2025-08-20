Estrenos (20 de agosto). 38 series, películas y documentales en Netflix, Prime Video, HBO Max, Disney+, Movistar Plus+, Filmin y Apple TV+

Entre incendios y demás se nos está quedando un verano algo crudo pero siempre podemos refugiarnos en la ficción audiovisual y llega el momento de repasar los estrenos del streaming. En esta semana tenemos nada menos que 38 series, películas y documentales que se estrenan desde hoy hasta el domingo en Netflix, Prime Video, Filmin, Movistar Plus+, Apple TV+, HBO Max y Disney+.
Amanda Knox: Una historia retorcida
Miniserie inspirada en el caso real en torno a Amanda Knox, joven que mientras vivía en Italia fue condenada injustamente por el asesinato de su compañera de piso. Grace Van Patten encarna a la joven protagonista.
- Estreno el miércoles en Disney+
Rehén
La siempre fiable Suranne Jones protagoniza este thriller que nos lleva por el secuestro del marido de la primera ministra británica y un chantaje hacia la presidenta de Francia. Dos rivales que deberán poner sus diferencias a un lado para intentar destapar la conspiración que las amenaza.
- Estreno el jueves en Netflix
Todos los estrenos
Netflix
- Aema (viernes)
- Amor redentor (sábado)
- Aquella canción (jueves)
- Asesinato... 1-2-3 (miércoles)
- La banda de los ladrones de oro (jueves)
- Caerás (jueves)
- El cliente (miércoles)
- Un hombre abandonado (viernes)
- Horizon. Capítulo 1 (sábado)
- Long Story Short (viernes)
- Memoria letal (miércoles)
- Muertos SL T3 (jueves)
- Rehén (jueves)
- Rescate (sábado)
- Los ríos del destino (miércoles)
- ¿La verdad sobre Jussie Smollett? (viernes)
- Welcome to Sudden Death (jueves)
- Yo soy Sam (viernes)
Prime Video
- La que se avecina: Portugal (viernes)
- El mapa que me lleva a ti (miércoles)
HBO Max
- Aftersun (jueves)
- La furia (miércoles)
- La herencia (viernes)
- El Pacificador T2 (viernes)
Disney+
- Amanda Knox: una historia retorcida (miércoles)
- La conductora (viernes)
- Norbert (viernes)
- Phineas y Ferb T5 (miércoles)
Movistar Plus+
- Argylle (viernes)
- Buenas noches Rose (sábado)
- El canal de Panamá: Fortuna y tragedia (jueves)
- Champions (miércoles)
- Con el agua al cuello (domingo)
- La historia de Souleymane (jueves)
- Sin pantallas (domingo)
Filmin
- Bonjour Tristesse
- Septiembre dice
Apple TV+
- Invasión T3 (viernes)
