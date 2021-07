Tráiler de 'One of Us is Lying': el cocreador de 'Élite' promete un intenso thriller adolescente en su nueva serie

Si sois fans de 'Élite', atentos a esto porque promete ser nuestra próxima obsesión en un futuro próximo. La plataforma estadounidense Peacock ha publicado el primer tráiler de 'One of Us is Lying', la serie de misterio adolescente que cuenta con Darío Madrona, cocreador de la serie de Netflix, como coshowrunner.

Con un piloto escrito por Erica Saleh (quien ha trabajado en 'Evil') y dirigido por Jennifer Morrison, la serie cuenta la historia de cinco alumnos de un instituto que son castigados. Solo cuatro de ellos saldrán de la sala de castigo con vida y todos son sospechosos de haber asesinado a uno de sus compañeros.

El reparto principal está compuesto por Marianly Tejada, Cooper van Grootel, Annalisa Cochraney y Chibuikem Uche como nuestro cuarteto de sospechoso. Jessica McLeod, Barrett Carnahan, Melissa Collazo y Mark McKenna completan el reparto principal de la serie.

'One of Us is Lying' está basada en la novela homónima de Karen M. McManus, que ha editado Alfaguara en España bajo el título de 'Alguien está mintiendo'. A día de hoy no ha fecha de estreno para la serie, aunque desde Peacock apuntan que hacia finales de año. Eso sí, no sabemos si, al igual que la mayoría de series de la plataforma, esta llegará a nuestro país.