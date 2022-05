Tráiler de ‘Spiderhead’: el thriller del director de ‘Top Gun: Maverick’ con Chris Hemsworth confirma su fecha de estreno en Netflix

Netflix se va preparando para sus estrenos veraniegos con una de sus mayores producciones del año. 'Spiderhead' llega a la plataforma el mes que viene y ya tenemos un tráiler del thriller psicológico protagonizado por Chris Hemsworth y dirigido por Joseph Kosinski.

Drogas psicodélicas y una prisión que no es lo que parece

'Spiderhead' se basa en 'Escape from Spiderhead', un relato de George Saunders para New Yorker. En la peculiar prisión donde se desarrolla la película, los prisioneros llevan unos dispositivos que les administran diferentes dosis de una droga experimental a cambio de reducir sus condenas. No hay celdas, ni barrotes ni uniformes, y los reclusos son libres hasta cierto punto.

Sin embargo, los experimentos en Spiderhead empiezan a cambiar los límites del libre albedrío cuando el principal investigador en la prisión tiene control sobre la mente y el cuerpo de los prisioneros.

Joseph Kosinski ('Top Gun: Maverick') dirige la esta comedia negra con dosis de thriller, que llega a Netflix el próximo 17 de junio. Rhett Reese y Paul Wernick son los responsables del guión a partir del relato original.

El reparto de 'Spiderhead' está encabezado por Chris Hemsworth como el científico Steve Abnetsti, y también cuenta con Jurnee Smollett, Miles Teller Mark Paguio y Tess Haubrich, entre otros. Hemsworth también sirve de productor ejecutivo junto a Reese, Wernick, Geneva Wasserman, Oren Katzeff y Tommy Harper.