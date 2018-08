El tráiler de la temporada 3 de 'El hombre en el castillo' promete la revolución para acabar con los nazis

Hay que admitir que siempre he tenido mis más y mis menos con las ucronías... sobre todo con ese subgénero que podríamos llamar "los nazis ganaron". Y de hecho 'El hombre en el castillo' ('The Man in the High Castle') es el ejemplo perfecto de las virtudes y defectos en los que se suele caer en este tipo de historias.

Pero esto no quita para que no tenga ganas de ver la tercera temporada de 'El hombre en el castillo', que llegará a Amazon Prime Video el próximo viernes 5 de octubre y cuyo tráiler os presentamos a continuación:

En esta tercera temporada se ve que arranca con fuerza la revolución, por lo menos su chispa. Las cintas parecen hacerse cada vez más conocidas y la promesa de un mundo mejor está en boca de todos. También vemos el regreso de Joe Blake (Luke Kleintank) de Berlín y su reencuentro con Juliana (Alexa Davalos), quien trabaja con el Ministro Tagomi (Cary-Hiroyuki Tagawa) para intentar descifrar el misterio de las películas.

Ya he comentado en más de una ocasión lo que me gustó la primera temporada y lo que me decepcionó (lo que no significa que fuera mala), la segunda. La incorporación como showrunner de Eric Ellis Overmyer (ha trabajado en 'Boardwalk Empire', 'Treme' y 'Bosch') en esta nueva entrega me da ciertas esperanzas. A ver cómo se desenvuelve en esta ucronía.