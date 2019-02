Tráiler de la temporada final de 'El hombre en el castillo': la ucronía nazi se despide este próximo otoño

Aunque el servicio de vídeo de Amazon se ganó el respeto de la crítica con 'Transparent' y otras series más independientes, una de las primeras series llamadas a captar al público masivo fue 'El hombre en el castillo', la ucronía nazi basada en la obra de Philip K. Dick y cuya cuarta temporada veremos durante los próximos meses.

Y es que Prime Video ha lanzado ya el primer tráiler (teaser, más bien) de la cuarta temporada de 'El hombre en el castillo' ('The Man in the High Castle') con el aviso de que nos vamos a encontrar con la temporada final de la serie.

De hecho se habla más de cancelación, o por lo menos de manera técnica, que de plan de los showrunners Daniel Percival y David Scarpa. Afortunadamente, parece que la noticia ha sido avisada con suficiente antelación para los guionistas y productores ya que aseguran estar trabajando en el final épico que la serie merece.

De momento no hay fecha de estreno para los últimos episodios de la serie y los antecedentes de temporadas anteriores no dan más pista más allá de que sería durante el último trimestre de 2019. Por otro lado, creo que va siendo hora de ir cerrando la serie.

Aunque reconozco que aquí estoy hablando sin haber terminado todavía la tercera temporada. Pero sí que es cierto que 'El hombre en el castillo' construye tan bien este mundo de historia alternativa y las tramas de sus protagonistas que no es "difícil" de cerrar satisfactoriamente ya sea en la cuarta, la quinta o en la décima. A ver con qué nos sorprende.