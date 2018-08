Tráiler de 'The Romanoffs': el creador de 'Mad Men' se adentra en los falsos descendientes de los últimos zares

Cuando hace casi dos años Amazon anunció que había fichado a Matthew Weiner, creador de 'Mad Men' para su nueva serie, no quiso desvelar mucho más aparte de que sería una antología rodada en un buen puñado de países y varios continentes. El proyecto parecía uno de tantos que se anuncian y desaparecen pero por fin Amazon ha mostrado el primer tráiler de 'The Romanoffs'.

'The Romanoffs' se define como una serie-evento antológica de ocho episodios en el que conoceremos, en cada episodio, a un puñado de personas que creen ser descendientes de los Romanov, la dinastía de zares que gobernó Rusia hasta su sangriento final en Octubre de 1917.

Inspirado por el relato de tantas y tantas personas (el caso más famoso son las "Anastasias" que han surgido) que han reclamado ser los últimos descendientes de los Romanov, Matthew Weiner contará la historia de ocho de ellos, tal y como vemos en el tráiler.

Como podéis ver, Matthew Weiner no ha escatimado en llenar de rostros conocidos la serie: Aaron Eckhart, Christina Hendricks, Kathryn Hahn, Amanda Peet, Isabelle Huppert, Diane Lane, etc. y la verdad es que la serie me ha llamado mucho la atención tanto por el reparto como por el tema.

Amazon Prime Video tiene previsto el estreno del primer episodio de 'The Romanoffs' el próximo 12 de octubre con las siguientes entregas emitiéndose a ritmo semanal. Lo que no sabemos todavía (ya que con Amazon nunca se sabe) es si el lanzamiento es global o si nos tocará esperar algo en España.