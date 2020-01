Tráiler de 'The Undoing': Nicole Kidman es una terapeuta en la nueva miniserie del creador de 'Big Little Lies' para HBO

David E. Kelley y Nicole Kidman vuelven a la carga tras dos temporadas de 'Big Little Lies' con una nueva miniserie para HBO: 'The Undoing', un thriller psicológico que llegará el próximo mayo a la cadena norteamericana.

Como aperitivo ya hemos podido ver un primer tráiler de la miniserie, que está escrita por Kelley y dirigida por Susanne Bier, directora de 'A ciegas' y 'El infiltrado', entre otros muchos trabajos. El reparto lo encabezan Kidman y Hugh Grant.

Nicole Kidman interpreta a Grace Sach, quien vive la única vida que quería vivir: es una terapeuta de éxito a punto de publicar su primer libro, tiene un marido devoto (Grant) y un hijo que acude a un colegio de élite en Nueva York. Sin embargo, a poco de publicar su libro, ocurre una gran tragedia, seguida de un cúmulo de revelaciones, que le hará replantearse toda su vida.

'The Undoing' está basada en la novela 'Tú ya lo sabías' ('You should have known') de Jean Hanff Korelitz. La verdad sea dicha, la premisa parece muy típica... pero Kidman suele tener ojo para sus papeles y, si Kelley está detrás, al menos nos encontraremos con algo de buen nivel.