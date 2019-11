Tráiler de 'Three Christs': Richard Gere contra el síndrome de Jerusalén que sufren Peter Dinklage, Walton Goggins y Bradley Whitford

Hay películas que tardan mucho en estrenarse pese a llevar tiempo listas para estrenarse. Por ejemplo, en unas semanas llegará a los cines españoles 'La guerra de los corrientes' tras un tiempo en el olvido por el escándalo de Harvey Weinstein, pero ahora es el turno de 'Three Christs', cinta presentada en el Festival de Toronto de 2017 de la que hemos tenido que esperar hasta ahora para ver su tráiler.

'Three Christs' parte de una alucinante historia real recogida por el Dr. Milton Rokeach el libro 'The Three Christs of Ypsilanti' publicado en. El caso que allí se recoge aconteció cinco años después, cuando decidió unir a tres pacientes que sufrían síndrome de Jerusalén y creían ser Jesucristo. En la pelicula el doctor pasa a llamarse Alan Stone y tiene el rostro de Richard Gere, mientras que sus pacientes tienen los rasgos de Peter Dinklage, Walton Goggins y Bradley Whitford.

Jon Avnet, director que tuvo el privilegio de reunir a Robert De Niro y Al Pacino en la muy decepcionante 'Asesinato justo', se ha encargado de dirigirla a partir de un guion escrito por él mismo junto a Eric Nazarian -'The Blue Hour'-. Charlotte Hope y Julianna Margulies completan el reparto.

El estreno en Estados Unidos de 'Three Christs' tendrá lugar el próximo 10 de enero, fecha en la que llegará a un puñado de cines y a varios servicios de vídeo bajo demanda. Se desconoce cuándo la veremos en España.