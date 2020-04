Tráiler de 'Valeria': la nueva serie española de Netflix promete llevarnos por un torbellino de amor, dudas y amistad

El próximo 8 de mayo Netflix estrena una de las adaptaciones españolas que tenía en cartera para este año: 'Valeria', basada en las novelas de Elísabet Benavent cuyo primer tráiler podemos ver un poco más adelante.

La serie nos cuenta la historia de Valeria (Diana Gómez), una escritora bloqueada, y sus cuatro amigas: Lola (Silma López), Carmen (Paula Malia) y Nerea (Teresa Riott), quienes son su ancla en el torbellino de amor, sexo, secretos, celos y demás circunstancias en las que navegan.

Como podemos ver en el tráiler, en este momento en el que Valeria parece necesitar un revulsivo en su vida conocerá al misterioso Víctor (Maxi Iglesias). Ibrahim Al Shami interpreta a Adrián, el marido de nuestra protagonista.

María López Castaño es la encargada de adaptar las novelas de Benavent en una serie que crea junto a Aurora Gracià, Almudena Ocaña y Fernanda Eguiarte. En la dirección está Inma Torrente y Nely Reguera.

Visto el tráiler, tengo la sensación de que 'Valeria' bebe de muchísimas otras ficciones, de 'Sexo en Nueva York' hasta 'Vida perfecta'. No conozco las novelas y, por tanto, no sé qué es lo que la hacen especiales, pero lo que me ha dejado el tráiler es esa impresión de estar en terrenos mil veces visto. Espero que no sea así y que me sorprenda en este sentido.