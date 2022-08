Vibrante tráiler de 'This England': Kenneth Branagh se sumerge en la piel de Boris Johnson en la prometedora miniserie

Los tiempos corren a velocidad vertiginosa y si no que se lo digan al próximo proyecto de Kenneth Branagh ('Belfast'), en el que se mete en la piel del (ahora) ex primer ministro de Reino Unido Boris Johnson. Estamos hablando de 'This England' y ya podemos ver un vibrante tráiler de la miniserie británica.

Con fecha de estreno en Gran Bretaña (Sky) programada para el 21 de septiembre de este año ("este otoño" en Movistar Plus+), la miniserie de seis episodios seguirá el gobierno de Boris Johnson desde su nombramiento en verano de 2019 y, especialmente, durante la irrupción de la pandemia del COVID-19.

Acompañando a Branagh como Johnson, el reparto consta de Ophelia Lovibond como su esposa Carrie Symonds; Simon Paisley Day en el papel de Dominic Cummings; Andrew Buchan como el exministro de Sanidad Matt Hancock; y James Corrigan como el estratega político Isaac Levido.

La pandemia en Downing Street

Michael Winterbottom es el coguionista y director principal de 'This England', siendo acompañado por Kieron Quirke en el libreto y Julian Jarrold tras las cámaras. En palabras de Winterbottom:

«La primera ola de la pandemia del Covid-19 será recordada para siempre. Un momento en que el país se unió para luchar contra un enemigo invisible. Una época en la que la gente era más consciente que nunca de la importancia de la comunidad. Nuestra serie entrelaza innumerables historias reales, desde Boris Johnson hasta personas que estuvieron en primera línea en todo el país, los esfuerzos de científicos, médicos, trabajadores de residencias de ancianos y legisladores que lucharon para protegernos del virus».