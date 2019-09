¡Vuelven los dos policías rebeldes! El apoteósico tráiler de 'Bad Boys For Life' consigue que no echemos de menos a Michael Bay

¡Ya está aquí, ya llegó! El tráiler de 'Bad Boys For Life', la secuela tardía de esa gloriosa orgía de acción en calve buddy movie titulada 'Dos policías rebeldes II' ya está entre nosotros, y cada uno de los sonidos de disparos, explosiones y vehículos colisionando que pueblan sus casi tres minutos de duración son auténtica música para los oídos. Echad un vistazo al avance y juzgad por vosotros mismos.

Personalmente, estaba algo inquieto en lo que respecta a esta tercera parte de 'Dos policías rebeldes' desde que se supo que Michael Bay, maestro de la destrucción, no estaría tras las cámaras; pero parece que el dúo compuesto por Adil El Arbi y Bilall Fallah van a estar a la altura de las circunstancias pese a su breve filmografía. El espectáculo, damas y caballeros, parece asegurado.

En 'Bad Boys For Life', Will Smith y Martin Lawrence vuelven a ponerse en la piel de los detectives Mike Lowery y Marcus Burnett para intentar acabar con Armando Armas, el líder de un peligroso cartel de la droga. Junto al dúo de actores tendremos a nombres que van desde Vanessa Hudgens hasta Alexander Ludwig, pasando por un Joe Pantoliano que volverá a hacer las veces del histriónico Captain Howard.

No se qué os habrá parecido a vosotros, pero este tráiler me ha dejado salivando y pensando en la dosis de comedia macarra, acción sin tregua, muertes sin sentido y set-pieces hipervitaminadas que que tenemos por delante. El 17 de enero de 2020 podremos comprobar si 'Bad Boys For Life' cumple con las expectativas, pero la pinta, por el momento, no podría ser mejor.