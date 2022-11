"A su manera es perfecto": Brendan Fraser defiende los efectos especiales de 'El retorno de la momia' y al equipo de CGI que trabajó en la cinta

El retorno de Brendan Fraser a primera plana ha servido para dos cosas: primero, para recordar que en Hollywood nadie desaparece o muere, sino que simplemente puede mutar en cualquier momento. Segundo, para traer a otro actor a la categoría de Keanu Reeves o Danny DeVito: la de gente maja a la que Internet adora. Tanto, que sus declaraciones se convierten en noticia.

CGI: Caras Gigantes Indispuestas

Puede que si visteis 'El retorno de la momia' en cines (como es mi caso) no vierais nada raro en los efectos especiales del Rey Escorpión, pero la realidad es que el primer papel relevante de Dwayne Johnson no le terminaba de tratar bien: los efectos especiales eran chiclosos y, visto ahora, se nota a medio cocer.

Rememorando su primer encuentro con The Rock, Fraser ha dicho en GQ "No conocía a Dwayne hasta después de la premiere porque era un trozo de cinta en un palo al que hablábamos. Por supuesto, luego le pusieron CGI. Lo sé, lo sé. ¡Sed amables! Vi a los tíos que hicieron el CGI del Rey Escorpión en la premiere y me dijeron, 'Hey, ¿cómo estás? Hicimos el CGI del Rey Escorpión. Sí, necesitábamos más tiempo. Fue algo de última hora'.". Eso no impide que los memes hayan corrido durante años como la pólvora, claro.

Parte del encanto visto ahora es... podría remasterizarse, supongo, pero no sería tan divertido si no vieras este personaje de videojuego idiota hecho por Dwayne. A su manera es perfecto cómo funciona.

Hay que decir que los efectos especiales un pelín patilleros no fueron un impedimento para que Dwayne Johnson consiguiera interpretar al personaje de nuevo en el spin-off de 'La momia', 'El Rey Escorpión'. Después, The Rock fue consiguiendo fama como actor por sí mismo y el papel pasó, en las cuatro secuelas posteriores, a ser interpretado por otros actores cuya carrera nunca terminó de despegar. Y no fue culpa solo del CGI.